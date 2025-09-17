Bỏ 18.000đ tự hàn răng vì tiếc tiền đi nha sĩ, nhận cái kết “thảm họa"

Hàm răng thành “thảm họa” vì ham rẻ, bác sĩ cũng “bó tay”

Các dịch vụ nha khoa như cấy răng hay trám răng thường có chi phí tương đối cao. Vì vậy, một người đàn ông ở Thiên Tân, Trung Quốc đã nghĩ ra một biện pháp trám răng giá rẻ.

Người này đã mua vật liệu trám răng bằng nhựa cây, giá chỉ 5 NDT (18.000đ) trên chợ mạng. Tuy nhiên, kết quả lại biến hàm răng của ông trở thành thảm họa.

Ảnh: Lizhi News

Toàn bộ phần hàm trên và hàm dưới của ông chuyển sang màu bánh mật, dính lại với nhau thành một khối. Khi người này đến nha sĩ để nhờ trợ giúp, một bác sĩ họ Lưu cho biết họ cũng không dám gỡ lớp nhựa cây bọc quanh răng.

Phòng khám cho biết thêm, rất có thể toàn bộ răng của người đàn ông này sẽ bị rụng hết. Vì vậy, nếu có bất kỳ vấn đề gì về răng, người dùng nên đi khám nha sĩ thay vì tự ý xử lý. Nhìn chung, tự trám răng khi không có kiến thức và kinh nghiệm có thể gây ra nhiều hệ lụy như nhiễm trùng răng, tổn thương răng và nhiều vấn đề khác.

Ảnh: Lizhi News

Nhiều cư dân mạng xứ Trung tỏ ra thương cảm với người đàn ông, bởi không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế để làm răng. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cho rằng người bán vật liệu trám răng đã lừa dối khách hàng và khuyên ông nên yêu cầu bồi thường. Ở phía ngược lại, nhiều người bình luận rằng đã làm răng thì không nên tiết kiệm tiền, bởi chi phí xử lý sớm sẽ rẻ hơn nhiều so với việc xử lý sau này khi các vấn đề về răng đã trở nên nghiêm trọng.