Số đỏ nhất năm: Khoe máy giặt dùng 38 năm chưa hỏng, được hãng tặng ngay máy mới

Máy giặt “nồi đồng cối đá”, chạy êm gần 4 thập kỷ

Một câu chuyện thú vị và ý nghĩa vừa diễn ra tại Trung Quốc, khi một người tiêu dùng đăng clip khoe chiếc máy giặt mua từ năm 1987 đến nay vẫn có thể hoạt động bình thường.

Chủ nhân clip cho hay, tuổi của chiếc máy giặt còn lâu đời hơn cả họ. Được biết, chiếc máy giặt được mẹ của người này mua vào 38 năm trước với giá 400 NDT (khoảng 1,4 triệu đồng ở thời điểm hiện tại).

Chiếc máy giặt thuộc thương hiệu Weili. Tính đến nay, thương hiệu đã có mặt trên thị trường Trung Quốc 45 năm. Dưới clip, tài khoản của cửa hàng flagship và fanpage Weili đều để lại những bình luận tích cực, cảm ơn người tiêu dùng và khen rằng họ bảo quản máy giặt quá tốt.

Chỉ sau 1 ngày đăng tải, clip đã thu về hơn 100.000 lượt bình luận. Một cư dân mạng gợi ý hãng Weili nên tặng người dùng một chiếc máy giặt mới để “tận dụng” độ “hot” hiện tại.

Tem trên máy giặt cho thấy nó được mua vào năm 1987

Ngay sau đó, vào ngày 9/9, ông Qiu đến từ công ty TNHH Thiết bị điện Weili Quảng Đông đã chia sẻ với tờ Jimu News rằng, để đáp ứng lời kêu gọi của cư dân mạng, họ sẽ tặng chủ nhân clip một chiếc máy giặt mới 26kg, trị giá 3.000 NDT (10,8 triệu đồng). Được biết, họ đã liên hệ với người nhận may mắn và sắp xếp giao hàng trong khoảng 2 ngày.

Năm ngoái, một người dùng khác cũng khoe chiếc máy giặt Weili đã 26 năm tuổi và vẫn đang sử dụng bình thường. Ông Liu Liang, chủ tịch hãng Weili cho biết, công ty hiện có 5.000 nhân viên và có độ phủ rộng tại thị trường nước ngoài, doanh số bán hàng ở nước ngoài chiếm đến 85%. Weili hiện cũng là công ty duy nhất tại Trung Quốc được trao tặng danh hiệu “Vua máy giặt Trung Quốc”.