Nỗ lực cải tổ Fed của ông Trump phủ bóng lên cuộc họp chính sách tiền tệ

Fed đối diện sức ép từ Nhà Trắng

Cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed bắt đầu trong bối cảnh Tổng thống Trump thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch cải tổ ngân hàng trung ương. Một tòa phúc thẩm dự kiến ra phán quyết về việc Thống đốc Fed Lisa Cook có được giữ ghế trong lúc quá trình kiện tụng liên quan đến nỗ lực sa thải của ông Trump còn tiếp diễn hay không.

Cùng lúc, Thượng viện Mỹ dự kiến phê chuẩn ông Stephen Miran – cố vấn kinh tế Nhà Trắng – vào ghế trong Hội đồng Thống đốc Fed. Nếu diễn ra đúng như dự đoán, Miran sẽ kịp tham gia bỏ phiếu tại cuộc họp tuần này, với khả năng ủng hộ quan điểm cắt giảm mạnh lãi suất theo yêu cầu của ông Trump.

Fed sẽ quyết định gì về lãi suất?

Dù Tổng thống Trump kêu gọi giảm mạnh tới 1 điểm phần trăm, giới chức Fed được cho là sẽ chỉ hạ lãi suất chuẩn 0,25 điểm phần trăm, xuống khoảng 4,00%–4,25% vào ngày 18/9. Nguyên nhân là lạm phát vẫn cao, trong khi tăng trưởng việc làm chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Các chuyên gia dự báo Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và 12, nhưng với tốc độ thận trọng hơn nhiều so với mong muốn của Nhà Trắng. Điều này phản ánh sự giằng co giữa nhiệm vụ kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Nguy cơ nào với tính độc lập của Fed?

Giới phân tích lo ngại những động thái của ông Trump đang làm xói mòn tính độc lập vốn được coi là nền tảng của Fed. Một khảo sát gần đây của Đại học Duke cho thấy hầu hết các cựu quan chức Fed đều nhận định rủi ro “nghiêm trọng” rằng chính sách tiền tệ sẽ bị nới lỏng quá mức, dẫn tới lạm phát cao nếu chịu tác động chính trị.

Nếu Miran chính thức tham gia Hội đồng Thống đốc, những quan điểm và hành động của ông sẽ cho thấy rõ hơn định hướng mà chính quyền Trump muốn áp đặt lên Fed. Trong khi đó, vụ việc liên quan đến bà Lisa Cook càng làm dấy lên câu hỏi liệu Fed có thể giữ được vị thế độc lập trước áp lực chính trị ngày một lớn hay không.