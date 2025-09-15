9x lắp điện mặt trời mái nhà, dùng “tẹt ga” vẫn thừa cho hàng xóm dùng ké khi mất điện

Bất ngờ sau khi lắp điện mặt trời mái nhà

Biết đến điện năng lượng mặt trời từ lâu, năm 2018, anh Ngô Văn Nam (SN 1991), trú tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho gia đình mình.

Anh Nam cho biết, năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch, nguồn tài nguyên tái tạo có sẵn trong tự nhiên và miễn phí đối với mọi người sử dụng. Không những thế, năng lượng mặt trời thu được từ bức xạ mặt trời và nó có thể được chuyển đổi thành điện năng.

Anh Nam là người tiên phong trong khu vực lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. (Ảnh: Nam Ka).

“Lúc đó tôi thấy điện mặt trời rất phát triển ở các tỉnh phía Nam nên nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi để lắp pin năng lượng mặt trời. Từ lắp pin bé đến pin to rồi tiến hành lắp luôn điện mặt trời mái nhà”, anh Nam cho hay.

Trước khi lắp, mỗi tháng, gia đình anh Nam sử dụng hết khoảng 1,5-2,5 triệu đồng tiền điện. Vì vậy, anh tiến hành lắp 14 tấm pin năng lượng mặt trời, 1 bình lưu trữ, 1 biến tần.

Càng dùng, anh Nam càng cảm thấy “nghiện” điện năng lượng mặt trời và thấy hệ thống này có thể giảm chi phí tiền điện hàng tháng, không còn nỗi lo mỗi khi mất điện. Ngoài ra, điện mặt trời mái nhà còn rất dễ lắp đặt và có thể chống nóng cho cả ngôi nhà. Vì vậy, anh tiến hành nâng cấp thêm hệ thống điện mặt trời mái nhà của gia đình.

Gia đình anh Nam sử dụng điện mặt trời mái nhà thoải mái cả ngày vẫn dư thừa. (Ảnh: Nam Ka).

“Tôi lắp thêm 4 tấm pin nâng tổng hệ thống lên 18 tấm pin thì nguồn điện lại dư thừa quá nhiều nên lại thêm 1 bình lưu trữ nữa, lưu trữ được 32 số điện. Mỗi khi hàng xóm mất điện hoặc điện dư thừa thì cho hàng xóm dùng chiếu sáng, quạt mát hoặc nấu cơm”, anh Nam nói.

Theo anh Nam, hệ thống điện mặt trời của gia đình anh nếu tính giá thành hiện tại sẽ hết khoảng 120 triệu đồng, sử dụng cho gia đình có hoá đơn tiền điện khoảng 3,5 triệu đồng/tháng.

Với chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà từ 120 triệu đồng có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của gia đình có hoá đơn khoảng 3,5 triệu đồng. (Ảnh: Nam Ka).

Trong đó, pin lưu trữ có giá từ 28-34 triệu đồng, biến tần hết khoảng 17-19 triệu đồng, tấm pin lắp mái nhà có giá khoảng 2 triệu đồng/tấm. Chưa kể tủ điện hoà lưới và chống sét, phụ kiện lắp đặt, dây điện, nhân công…

Kể từ ngày nâng công suất hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình anh Nam dùng điện thoải mái nhưng mỗi tháng chỉ hết vài chục nghìn đồng tiền điện. Chưa kể, thời điểm mùa hè nhiều hộ gia đình bị mất điện liên tục, anh Nam còn kéo thêm đường điện từ nhà mình sang nhà hàng xóm, cho họ dùng “miễn phí” mỗi khi mất điện.

Ngày càng nhiều hộ dân, doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời mái nhà. (Ảnh: Nam Ka).

“Tôi lắp một chiếc aptomat và kéo dây điện cho hàng xóm dùng nhờ để họ có thể nấu cơm và chạy quạt mỗi khi mất điện vào những ngày nắng nóng. Có hôm cả xóm mất điện, mấy nhà còn mang nồi cơm sang nhà tôi cắm nhờ thoải mái”, anh Nam cho hay.

Không chỉ vậy, anh Nam còn tiến hành tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho hàng trăm khách hàng khắp các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Từ các hộ gia đình nhỏ lẻ đến trang trại, toà nhà có mức sử dụng điện lớn.

Anh Nam triển khai tư vấn, thiết kế loạt hệ thống điện mặt trời mái nhà từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. (Ảnh: Nam Ka).

Chi tiết các bước đăng kí lắp đặt điện mặt trời

Theo Nghị định 58/2025/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (dù không hoặc có đấu nối lên hệ thống điện quốc gia, nhưng không bán điện dư) đều phải thông báo đến Sở Công Thương, đơn vị điện lực, cơ quan quản lý về xây dựng, phòng cháy chữa cháy tại địa phương.

Việc này nhằm quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo quy định.

Tuy nhiên, các tổ chức, đặc biệt là các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà chưa chủ động trong việc thực hiện thông báo theo quy định hoặc đã được đơn vị điện lực hướng dẫn nhưng không phối hợp, phối hợp nhưng không cung cấp hồ sơ theo hướng dẫn.

Ngày càng nhiều người sử dụng điện mặt trời mái nhà nhằm tận dụng nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả. (Ảnh: Nam Ka).

Trên thực tế, đã xảy ra tình trạng chủ đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý.

Vì vậy, trong báo cáo gửi Bộ Công Thương về các vướng mắc trong thực hiện Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Điện lực, Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) đã kiến nghị xem xét bổ sung quy định: Các tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ mà không thực hiện thông báo hoặc đăng ký, sẽ bị xử phạt hành chính tùy mức độ vi phạm.

Quy định này nhằm bảo đảm nghĩa vụ thông báo/đăng ký mang tính ràng buộc pháp lý, tránh khoảng trống trong chế tài xử lý, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Chi phí lắp đặt điện mặt trời mái nhà ban đầu hơi cao nhưng người dân được sử dụng điện thoải mái và có thể hoà vốn trong vòng từ 4-5 năm. (Ảnh: Nam Ka).

Theo đó, để lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đấu nối với hệ thống điện quốc gia, tổ chức, cá nhân chỉ cần thông báo cho đơn vị điện lực tại địa phương về công suất và địa điểm lắp đặt hệ thống.

Sau đó, đơn vị điện lực sẽ xác nhận rằng họ đã nhận được thông báo. Tổ chức, cá nhân hoàn toàn có quyền tự chủ nguồn điện này.

Với điện mặt trời mái nhà có đấu nối với hệ thống điện quốc gia sẽ có hai trường hợp.

Trường hợp 1: Không có nhu cầu bán điện dư, quy trình đăng ký gồm 4 bước. Trước hết, chủ đầu tư nộp hồ sơ theo mẫu quy định tại Nghị định 58. Sau đó, đơn vị điện lực sẽ kiểm tra, nếu đạt yêu cầu sẽ phối hợp nghiệm thu hệ thống, đặc biệt với công suất từ 100 kW trở lên. Bước cuối cùng là lưu trữ hồ sơ sau khi hoàn tất thủ tục.

Trường hợp 2: Có nhu cầu bán điện dư cho công ty điện lực, quy trình thủ tục gồm 5 bước. Ngoài việc nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 24, chủ đầu tư cần phối hợp với điện lực nghiệm thu hệ thống đo đếm, thu thập dữ liệu từ xa và giám sát điều khiển. Sau khi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, hai bên sẽ thương thảo và ký hợp đồng mua bán điện.