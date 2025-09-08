Đi ăn quán, bé trai 2 tuổi bị tai nạn phải khâu sống, bố mẹ đòi bồi thường “khủng”

Bé trai 2 tuổi khâu 7 mũi không thuốc tê tại nhà hàng buffet

Vụ việc gây ám ảnh này vừa xảy ra tại nhà hàng buffet Tây Đình ở Hồ Nam, Trung Quốc. Gia đình ba người của cô Zou đã đến đây ăn tối, trong đó có cậu con trai chỉ mới 2 tuổi tên là Đồng Đồng.

Theo đoạn phim được camera giám sát ghi lại, Đồng Đồng và một bé gái khác cùng chơi trên ghế. Cậu bé đã trèo lên vị trí cao nhất ở sau ghế và sau đó bị trượt xuống ghế, bị phần kim loại sắc nhọn ở tấm ốp trên lưng ghế cứa vào tay.

Ảnh: Zhengfa Channel

Cậu bé đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện sau đó, bác sĩ cho biết nếu gây mê, vết thương sẽ nứt rộng hơn và phải khâu thêm 4-5 mũi. Ngoài ra, theo bác sĩ, do đầu ngón tay là bề mặt cong nên lúc đó chỉ có thể khâu trực tiếp mà không dùng thuốc tê.

Em bé 2 tuổi lúc đó đã đau đớn đến mức tiểu không tự chủ nhiều lần. Cha mẹ của Đồng Đồng cũng vô cùng đau đớn khi thấy con bị tổn thương tâm lý và sức khỏe nặng nề. Tổng cộng cậu bé đã phải khâu 7 mũi trên hai ngón tay.

Ảnh: Zhengfa Channel

Sau sự việc, gia đình cô Zou trở về nhà và không hề có bất kỳ nhân viên nào từ phía nhà hàng buffet đi cùng họ. Cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ nhà hàng.

Cô Zou cho rằng thương tích của con nhỏ có liên quan trực tiếp đến các rủi ro về an toàn trong nhà hàng.

Theo cô Zou, nhà hàng đã phạm hai sai lầm. Thứ nhất là không cung cấp môi trường ăn uống an toàn. Thứ hai, nếu đó là khu vực bất thường như họ đã nói, tức là thiết kế có lỗi, thì đó là thiết kế không hợp lý. Không thể đổ lỗi cho phụ huynh vì không giám sát con em mình do không cung cấp môi trường ăn uống an toàn.

Cô Zou cũng yêu cầu một lời xin lỗi chính thức bằng văn bản về thái độ thờ ơ và lấp lửng kéo dài 19 ngày của họ.

Thứ hai, cô yêu cầu được bồi thường tổn thương về thể chất lẫn tinh thần. Trong đó bao gồm chi phí y tế, chi phí điều trị sẹo về sau, phí tổn thất tinh thần, chi phí mua sản phẩm bổ trợ sức khỏe, chi phí làm gián đoạn công việc, chi phí đi lại và tiền điện. Gia đình yêu cầu được nhận tất cả chi phí cầu bồi thường theo luật định, tổng cộng là 49.000 NDT (176 triệu đồng).

Khoản bồi thường “vô lý” trong mắt nhà hàng

Phóng viên sau đó đã đến nhà hàng nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu chi tiết. Cậu bé Đồng Đồng đã bị một tấm ốp trang trí phía trên ghế sofa trong nhà hàng cắt trúng. Bản thân tấm ốp trang trí không quá sắc nhọn, nhưng nó tạo thành một khe hở rộng bằng kích cỡ 2 đồng xu với mặt sau của ghế và mép khe hở khá sắc.

Ảnh: Zhengfa Channel

Phía nhà hàng cho biết, lúc đó có hai đứa trẻ đang ngồi ở đó, tình huống vốn đã rất nguy hiểm. Sau đó, hai bé ngã xuống và tay chạm vào chỗ này. Đây không phải là khu vực ăn uống và người giám hộ của hai bé đang ngồi ở đây. Đây là khu vực phi công cộng (khu vực không trực tiếp phục vụ khách hàng, mà chủ yếu được dùng cho các hoạt động nội bộ hoặc dành cho nhân viên).

“Trẻ em không có ý thức về nguy hiểm và chúng ta, với tư cách là cha mẹ, phải nhắc nhở chúng. Chúng tôi sẽ làm theo quy định của pháp luật. Nhưng vì khách đã dùng bữa tại nhà hàng của chúng tôi và sự việc đáng tiếc này xảy ra, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm của mình. Ví dụ, chúng tôi có thể hoàn trả chi phí y tế và cung cấp một số thực phẩm bổ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, khách hàng lại yêu cầu chúng tôi phải bồi thường cả chi phí đi lại, phí bồi thường gián đoạn công việc, tiền điện và bồi thường thiệt hại về tinh thần. Tôi nghĩ họ nên đặt mình vào vị trí của chúng tôi. Nếu thực sự hợp lý và chính đáng, chúng tôi sẽ không ngần ngại chi trả 49.000 NDT (176 triệu đồng), chứ đừng nói đến 109.000 NDT (392 triệu đồng)", quản lý nhà hàng cho biết.

Quản lý nhà hàng cũng chia sẻ thêm, họ có thể chi trả chi phí y tế nếu có biên lai thanh toán của bệnh viện, nhưng hai bên không thể đạt được thỏa thuận về các khoản chi phí khác.

Về vụ việc này, luật sư Zhang Shu Xin của công ty Luật Xiangjunlu Hồ Nam cho biết, xét về mặt trách nhiệm pháp lý, cha mẹ bé đã không thực hiện nghĩa vụ giám hộ chính đối với đứa con hai tuổi của mình và do đó phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Các cạnh sắc nhọn của tấm ốp trang trí trong cửa hàng và việc thiếu cảnh báo hoặc biện pháp bảo vệ cho các khu vực không phải khu vực ăn uống cho thấy những thiếu sót trong quản lý an toàn, mà nhà hàng cũng phải chịu trách nhiệm.

Về vấn đề bồi thường, nhà hàng phải chịu trách nhiệm về chi phí y tế, phí vận chuyển hợp lý và các chi phí khác được chứng minh bằng biên lai, tương ứng với trách nhiệm của mình. Chi phí điều trị sẹo sau đó yêu cầu giấy chứng nhận y tế và khoản bồi thường cho tổn thương tinh thần sẽ được xác định dựa trên thương tích của trẻ và mức độ lỗi của nhà hàng.

Luật sư cũng khuyến nghị cả hai bên nên thương lượng trước và nếu thương lượng không thành công, có thể khởi kiện. Quản lý nhà hàng cũng đã đề nghị khởi kiện vì lo ngại không đạt được thỏa thuận.