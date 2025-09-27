"Bình nước chống dị vật" gây sốt, giá hơn 700.000đ, có khóa vân tay

Khi bình nước thành cuộc chạy đua công nghệ để “bảo vệ con”

Khi năm học mới bắt đầu, rất nhiều học sinh tại Trung Quốc được cha mẹ trang bị cho những bình nước cao cấp, giá lên đến cả triệu đồng và có khả năng khóa kín bằng vân tay hoặc mật khẩu. Sản phẩm này đang âm thầm trở nên phổ biến trên thị trường dành cho trẻ nhỏ.

Mức giá trung bình cho một bình nước thường từ 100 NDT trở lên (361.000đ), loại cao cấp hơn từ 200 NDT (722.000đ) trở lên. Một số phụ huynh vẫn còn do dự khi giá sản phẩm quá đắt so với bình nước thông thường, tuy nhiên không ít người sẵn sàng bỏ tiền để đảm bảo an toàn cho con.

“Nhiều trẻ em ngày nay hay chơi khăm nhau bằng cách bỏ đủ thứ vào bình nước. Việc mua một bình nước có khóa vân tay khiến tôi yên tâm hơn”, một phụ huynh chia sẻ.

Anh Lin, một phụ huynh có con gái năm nay vào tiểu học cho biết, anh từng đọc một tin tức về hai học sinh cấp 2 đổ hỗn hợp tẩy rửa vào bình nước của các bạn khác, khiến nhiều bạn nhỏ bị bệnh. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2023, ngoài ra còn có một số vụ việc tương tự xảy ra vào năm 2025 khiến anh không khỏi lo lắng.

Chị Yin, một phụ huynh đến từ Quảng Đông cho biết, ngoài việc phòng ngừa người khác bỏ dị vật vào bình nước của con, cô còn hy vọng con không chia sẻ bình nước với người khác vì muốn đảm bảo an toàn vệ sinh.

Tuy nhiên, những bình nước có khóa vân tay đôi khi lại gây ra một vài bất tiện. Nhiều phụ huynh cho biết sản phẩm này rất khó mở. Một bà mẹ ở Giang Tô đã mua cho con mình một bình nước có thể lưu trữ 10 dấu vân tay. Tuy nhiên sau khi lưu trữ vân tay, bình nước lại không thể mở được.

“Nó không nhạy lắm. 10 lần thì có thể không mở được khoảng 1-2 lần. Tôi đã vật lộn với nó trong hai ngày trước khi trả lại vì lo rằng con tôi sẽ không có nước uống ở trường”, phụ huynh đến từ Giang Tô bộc bạch. Sau đó, chị cũng đã mua một bình nước loại thường cho con dễ sử dụng.

Ngoài ra, bình nước có khóa cũng nặng hơn bình thông thường tới vài trăm gram. Một số loại thậm chí có thể hiển thị số lần mở khóa bằng vân tay, nhằm giúp phụ huynh biết được tần suất trẻ mở nắp để uống nước.