Thuê shophouse triệu USD bán hủ tiếu, bún đậu, phở: Chủ quán 'vỡ mộng'

Sự kiện: Thị trường bất động sản
Cơm tấm, phở bò, bún đậu, hủ tiếu, bún cá... là món ăn quen thuộc với nhiều người. Giờ đây, thực khách có thể thưởng thức những món ăn này ngay trong những căn nhà có giá tới cả triệu USD.

Chạy dọc mặt tiền đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ đường Đỗ Xuân Hợp đến đường Nguyễn Thị Định) là hơn 120 căn shophouse (nhà phố thương mại) thuộc dự án khu dân cư LakeView City (TP Thủ Đức cũ).

Những căn shophouse liền kề có diện tích 5 x 20 m, xây dựng 1 trệt 3 lầu với thiết kế giống nhau. Nếu đi qua khu vực này lần đầu, bất kỳ ai cũng sẽ chú ý tới dãy bất động sản có giá tới cả triệu USD

Dữ liệu của trang Batdongsan cho thấy, trong tháng 8/2025, mức giá bán phổ biến cho các shophouse tại đây là 255 triệu đồng/m2. Mức giá này đã tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Dãy shophouse triệu USD chủ yếu mở hàng ăn. Ảnh: Trần Chung

Một căn shophouse tại đây đang được rao bán với giá 25-26 tỷ đồng (gần 1 triệu USD). Trong khi đó, giá thuê mỗi căn khoảng 40 triệu đồng/tháng. 

Theo quảng cáo của môi giới, dãy shophouse này có mặt bằng kinh doanh thuận lợi, phù hợp nhiều ngành nghề hoặc làm văn phòng công ty.

Đáng chú ý là dù giá thuê không rẻ, phần lớn mặt tiền trệt của các shophouse này lại được sử dụng để bán các món ăn quen thuộc hàng ngày như: phở bò, bún đậu, hủ tiếu, bún cá, cơm tấm, bánh cuốn...

Không gian bên trong một quán bún tại shophouse mặt tiền đường song hành. Ảnh: Trần Chung

Khảo sát của VietNamNet cho thấy, khoảng 50% mặt bằng tại đây (61 căn shophouse) vẫn chưa được sử dụng hoặc đang treo biển cho thuê. Trong số 50% mặt bằng còn lại, kinh doanh các quán ăn chiếm đa số. Một số hàng ăn chỉ hoạt động được thời gian ngắn rồi phải đóng cửa vì vắng khách.

Chủ một quán bún cá tại đây cho biết, nếu muốn thuê nguyên căn shophouse với 1 trệt 3 lầu, sẽ có giá là 40 triệu đồng/tháng; nếu chỉ thuê riêng mặt bằng tầng trệt để kinh doanh, mức giá thuê là 20 triệu đồng/tháng. 

Cũng theo chị, hầu như chủ các shophouse mặt tiền đường song hành này đều mua nhà để cho thuê hoặc bán lại chứ không có nhu cầu ở.

Còn theo chủ một quán bún đậu, chi phí thuê 1 trệt và 1 lầu để phục vụ kinh doanh là 27 triệu đồng/tháng. Quán bán từ 10 giờ sáng tới 24 giờ đêm, song khách cũng chỉ lác đác. 

Phần lớn chủ shophouse triệu USD mua để cho thuê hoặc bán lại, chứ không ở. Có người cho thuê 2 căn liền nhau. Ảnh: Trần Chung

“Nhiều người thuê nguyên căn shophouse nhưng chỉ sử dụng tầng trệt để kinh doanh. Sau đó, họ cho sinh viên hoặc người đi làm thuê lại các lầu bên trên để có thêm thu nhập trả tiền nhà”, người này nói.

Đi vào sử dụng từ năm 2018, LakeView City là dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland). Gần đây, dự án đã được UBND TPHCM định hướng tháo gỡ vướng mắc pháp lý liên quan tới xác định giá đất. Đây cũng là cơ sở để Novaland hoàn tất nghĩa vụ tài chính dự án, tiến tới cấp sổ cho cư dân sau thời gian dài chờ đợi.

Đối với đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đây là một phần của đoạn đường dài 4km, được khởi công năm 2017. Công trình dự kiến hoàn thành trong 24 tháng nhưng do bị chậm tiến độ, đến tháng 9/2023, phần đường trên mới được thông xe. Trước khi đường được thông xe, việc di chuyển của cư dân trong khu vực gặp không ít khó khăn. 
Trần Chung

Nguồn: [Link nguồn]

25/09/2025 05:30 AM (GMT+7)
