Cây người Việt trồng làm cảnh, ai tinh mắt đào rễ bán cũng “hái ra tiền”

“Mỏ vàng” từ rễ của cây cảnh quen thuộc

Loài thực vật có hoa màu hồng tím rực rỡ này là cây hoa phấn, có nguồn gốc từ Mexico và được di thực về nước ta để làm cảnh trong vườn nhà hoặc làm thuốc. Cây còn có tên gọi khác là bông phấn, sâm ớt, phấn đậu hoa hay ngân chia hoa đầu.

Ưu điểm của cây hoa phấn là không kén đất nên rất dễ trồng, sau khoảng 4-5 tháng có thể thu hoạch củ. Phần rễ củ và toàn cây đều có giá trị dược liệu.

Theo y học cổ truyền, rễ của cây hoa phấn có tính mát, vị ngọt, nhạt, có nhiều công dụng cho sức khỏe như lợi tiểu, tiêu viêm, hoạt huyết tán ứ. Tại Ấn Độ, người ta còn cho rằng chúng có công dụng lọc máu, lá hoa phấn có công dụng làm dịu, giảm niệu. Ở Trung Quốc, đây cũng là một cây dược liệu rất được ưa chuộng với khả năng hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, kích thích tuần hoàn máu.

Phần rễ củ ở cây hoa phấn có thể thu hoạch quanh năm. Người ta thường thu hoạch, rửa sạch, bóc vỏ, sau đó thái mỏng để dùng trực tiếp, ngoài ra cũng có thể phơi khô để dùng dần, tẩm nước gừng rồi sao vàng để dùng hoặc tán thành bột.

Tại Trung Quốc, phần rễ củ của cây hoa phấn được sử dụng rộng rãi trong các bài thuốc thảo dược truyền thống nước này, nhằm hỗ trợ làm giảm các bệnh thấp khớp, viêm khớp. Tại đây, giá rễ củ hoa phấn có thể lên đến 36 NDT (129.000đ)/kg. Người ta thường dùng nó để bồi bổ sức khỏe cho người ở tuổi trung niên và người cao tuổi. Ngoài ra, cây hoa phấn còn có công dụng khác là dùng đuổi muỗi và côn trùng.

Tại Việt Nam, bạn có thể tìm mua cây giống hoa phấn với giá chỉ khoảng 20.000đ/cây.