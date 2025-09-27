Lối sống tiết kiệm, "giả nghèo" của tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Ở tuổi 30, Lucy Guo, người sáng lập công ty công nghệ Scale AI được tạp chí Forbes vinh danh là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới năm 2025, vượt qua cả biểu tượng âm nhạc Taylor Swift. Nhưng điều gây bất ngờ hơn cả khối tài sản hơn 1,3 tỷ USD lại chính là lối sống giản dị cô lựa chọn.

Lucy Guo, nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Ảnh: Instagram guoforit

Trong cuộc phỏng vấn với Fortune ngày 8/6, Guo tiết lộ những chi tiết rất đời thường về cách chi tiêu: hầu hết quần áo cô mặc đều đến từ Shein, nền tảng thời trang giá rẻ, hoặc là đồ tặng. Dù sống tại Los Angeles và có tài sản tỷ đô, cô vẫn chọn đặt đồ ăn qua Uber Eats bằng cách tận dụng các khuyến mãi "mua một tặng một" để tiết kiệm. Hàng ngày, trợ lý đưa đón cô đi làm bằng một chiếc Honda Civic cũ.

Khi được hỏi lý do không thay đổi phong cách sống sau khi thành công, cô trả lời ngắn gọn: "Tôi chỉ không muốn lãng phí tiền thôi". Lối sống này không xuất phát từ sự hà tiện, mà là một lựa chọn có chủ đích. Guo cho biết cô từng đọc một câu nói phản ánh hoàn hảo quan điểm của mình: "Act broke, stay rich", nghĩa là "giả vờ nghèo để có thể giàu lâu dài". Theo cô, nhiều người chi tiêu phung phí vì cảm thấy bất an, cần thể hiện thành công thông qua những món đồ xa xỉ. "Tôi đã qua giai đoạn phải chứng minh điều gì đó với người khác", cô nói.

Dù vậy, Guo cũng thừa nhận không hoàn toàn từ chối những tiện nghi cao cấp. Cô chọn vé hạng thương gia cho những chuyến bay dài trên 16 giờ để đảm bảo sức khỏe và thoải mái. Tủ đồ của cô cũng có một vài chiếc váy thiết kế cao cấp, dành cho những sự kiện đặc biệt. Tuy nhiên, trong sinh hoạt thường nhật, cô giữ vững thói quen sống giản dị. Cô gọi đây là "tự do lựa chọn tiêu tiền mà không phải triệu phú nào cũng có thể làm được".

Dù là tỷ phú, Guo mặc thương hiệu thời trang giá rẻ, đi xe bình dân. Ảnh: Instagram guoforit

Lucy Guo sinh ra tại Fremont, bang California, trong một gia đình người Hoa nhập cư. Cha mẹ đều là kỹ sư điện tử và chính môi trường gia đình đã khơi gợi niềm yêu thích công nghệ từ sớm của cô. Khi mới 9 tuổi, cô đã biết viết code, từng tự lập trình bot để chơi game Neopets và bán các vật phẩm ảo trong game để kiếm tiền. Sau khi theo học ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Carnegie Mellon, cô quyết định bỏ học vào năm 2014 để nhận học bổng Thiel Fellowship trị giá 100.000 USD (chương trình được sáng lập bởi nhà đầu tư Peter Thiel, khuyến khích người trẻ theo đuổi dự án khởi nghiệp).

Trước khi thành lập Scale AI, Guo từng thực tập tại Facebook. Cô cũng là nữ thiết kế sản phẩm đầu tiên tại Snapchat, tham gia phát triển tính năng Snap Maps. Sau đó, cô chuyển sang làm việc tại Quora, nơi gặp Alexandr Wang, cộng sự sau này cùng cô sáng lập Scale AI vào năm 2016. Công ty cung cấp dịch vụ chú thích dữ liệu cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo, phục vụ khách hàng lớn như Tesla, OpenAI và cả chính phủ Mỹ.

Năm 2018, Guo rời công ty nhưng vẫn giữ 5% cổ phần, khoản đầu tư hiện được định giá khoảng 1,2 - 1,3 tỷ USD khi Scale AI vươn lên trở thành kỳ lân công nghệ trị giá hơn 25 tỷ USD. Sau Scale AI, Guo tiếp tục khởi nghiệp trong lĩnh vực đầu tư và nội dung sáng tạo. Cô sáng lập Backend Capital, quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ các startup công nghệ, và đến năm 2022, ra mắt Passes, nền tảng nội dung trả phí được coi là đối thủ của OnlyFans và Patreon. Tuy nhiên, năm 2025, nền tảng này vướng phải một vụ kiện tập thể liên quan đến vấn đề kiểm duyệt nội dung nhạy cảm. Guo và đội ngũ phủ nhận các cáo buộc, cho rằng đây là thách thức tất yếu với những nền tảng hỗ trợ người sáng tạo độc lập.

Lucy Guo hiện sống tại Los Angeles, được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong làn sóng doanh nhân công nghệ gốc Á tại Mỹ.