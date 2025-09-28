Biến loài kịch độc thành “thần tài”, người đàn ông giúp cả làng giàu to

Loài gây khiếp sợ hóa thành “mỏ tiền di động”

Bước vào trong một khu nhà xưởng ở làng Dong Cheng Jiao, huyện Yuan Shi, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), bạn có thể nghe thấy tiếng sột soạt như tiếng mưa rơi. Đó chính là âm thanh phát ra từ hàng nghìn con bọ cạp được nuôi ở đây.

Ông Li Zhu Jiang chính là người đã đem bọ cạp về làng, sau đó biến loài kịch độc này thành “nam châm hút tiền”, giúp cả làng cùng làm giàu thành công. Hiện nay, ông là người đứng đầu ngành chăn nuôi bọ cạp của huyện, với trang trại nuôi bọ cạp rộng tới 50 mẫu, cho sản lượng 50.000 kg mỗi năm.

Trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao của tháng 7 và tháng 8 tại địa phương, các hoạt chất trong cơ thể bọ cạp đạt đến đỉnh điểm, mang lại giá trị dược liệu cao nhất. Trang trại này được trang bị hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh, điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm 24/7, đảm bảo bọ cạp được phát triển trong môi trường tối ưu.

Hơn 30 năm trước, ông đã mày mò tìm cách nuôi bọ cạp sao cho hiệu quả nhất. Tuy nhiên trong những năm đầu, dân làng vẫn còn e sợ loài “vua của ngũ độc” này. Họ thường tránh xa mỗi khi nhìn thấy chúng. Thậm chí, họ nghi ngờ rằng loài kịch độc này không thể giúp kiếm ra tiền và nhận định ông Jiang là kẻ lừa đảo.

Ông Jiang không phản bác, chỉ lặng lẽ xây dựng trang trại. Sau đó triển khai mô hình kết hợp giữa công ty, hợp tác xã và nông dân. Công ty sẽ cung cấp con giống, hỗ trợ về mặt kỹ thuật chăn nuôi và đảm bảo đầu ra. Như vậy, người nông dân có thể tham gia mà không gặp bất kỳ rủi ro nào.

Bà Ying (65 tuổi), người dân trong làng cho biết, bà đã có tuổi và chẳng ai muốn thuê bà làm việc nữa. Giờ đây, công ty giao bọ cạp giống tận nhà, giúp bà kiếm được hơn 30.000 NDT (hơn 108 triệu đồng)/năm. Có hơn 80 “trang trại gia đình” giống như nhà bà Ying. Những người già và phụ nữ trong làng sẽ ở nhà chăm sóc bọ cạp, chẳng khác nào nuôi thú cưng.

Anh Li, một dân làng khác cho biết, trước đây anh kiếm được chưa đầy 10.000 NDT (hơn 36 triệu đồng)/năm từ nghề nông. Tuy nhiên sau khi được đào tạo bài bản, anh đã kiếm được 80.000 NDT (hơn 288 triệu đồng)/năm từ nghề nuôi bọ cạp. Đồng thời, anh còn kiêm thêm công việc hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi để kiếm thêm thu nhập.

Bọ cạp sống được bán với giá hàng trăm NDT/kg (100 NDT tương đương 3,6 triệu đồng), giá sẽ tăng gấp đôi sau khi chúng được gia công. Trong một xưởng chế biến tự động, bọ cạp được phân loại và làm sạch trước khi đưa vào máy sấy lạnh. Sản phảm này có thể dùng làm dược liệu Đông y hoặc làm đồ ăn nhẹ, có hương vị giòn tan và giữ nguyên chất dinh dưỡng trong bọ cạp.

Điều bất ngờ hơn nữa là sản phẩm này đã giành được Giải vàng ẩm thực đặc sản địa phương toàn quốc tại Trung Quốc. Hiện nay, sản phẩm này được cung cấp trực tiếp cho các thị thị trường cao cấp như Bắc Kinh và Thượng Hải, với giá bán lên tới 10.000 NDT (hơn 36 triệu đồng)/kg.

Sau đó, chuỗi công nghiệp bọ cạp tiếp tục được mở rộng. Bọ cạp có thể nghiền thành bột và pha với nước uống. Rượu bọ cạp được sản xuất với công dụng giúp thư giãn cơ và gân.

Tại làng Dong Cheng Jiao hiện còn có khu triển lãm bọ cạp, thu hút rất đông du khách tới tham quan và mua sản phẩm bọ cạp sấy lạnh ăn liền.

Toàn bộ chuỗi công nghiệp bọ cạp đã giúp tăng thu nhập bình quân cho 162 hộ dân tại đây 60.000 NDT (216 triệu đồng)/năm. Giá trị sản lượng hàng năm của ngành công nghiệp bọ cạp của huyện đã vượt quá 60 triệu NDT (hơn 216 tỷ đồng).