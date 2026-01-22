Nhộn nhịp thủ phủ cá chép đỏ cúng Tết ông Công, ông Táo

Với tổng diện tích quy hoạch nuôi trồng thủy sản gần 100ha, xã Vĩnh Hưng hiện có hơn 300 hộ dân tham gia nuôi cá, tập trung chủ yếu tại thôn Yên Lập. Dù mang tính thời vụ, mô hình nuôi cá chép đỏ phục vụ cúng ông Công, ông Táo đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Trong thời tiết giá lạnh, người dân nơi đây vẫn cần mẫn thả lưới, đánh bắt, phân loại cá để tiếp tục chăm sóc, tuyển chọn những con cá chép đỏ đủ lớn, khỏe mạnh.

Thời điểm này, thương lái ở khắp nơi đã đổ về Vĩnh Hưng đặt cọc, thu mua cá chép đỏ phục vụ thị trường dịp 23 tháng Chạp.

Hiện giá cá chép đỏ bán buôn tại ao dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/kg. Với mức giá này, trung bình mỗi hộ nuôi thu lãi khoảng 15 triệu đồng/sào ao trong một vụ nuôi.

Cá chép đỏ Vĩnh Hưng có màu đỏ đậm, tươi hơn so với nhiều vùng nuôi khác nên được thương lái và người tiêu dùng ưa chuộng.