Baby Three và loạt đồ chơi Trung Quốc gây náo loạn thị trường Việt Nam vì có hình "đường lưỡi bò"

Bản đồ cắm cờ các quốc gia có “đường lưỡi bò”

Năm 2018, nhiều phụ huynh sau khi mua sản phẩm bản đồ cắm cờ trên 1 trang thương mại điện tử đã phản ánh về nội dung “đường lưỡi bò”. Sản phẩm được bán trong danh mục sản phẩm đồ chơi giáo dục cho trẻ em với giá là 189.000 đồng.

Bản đồ cắm cờ các quốc gia có “đường lưỡi bò” đã bị xóa khỏi các trang thương mại điện tử.

Sản phẩm hoàn toàn không ghi nhãn mác bằng tiếng Việt, chỉ có tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Bên ngoài ghi sản phẩm “Made in China”. Sản phẩm gồm có một tấm bản đồ bằng nhựa cứng, kèm theo các lá cờ một số quốc gia. Trẻ em sẽ chơi bằng cách cắm lá cờ của quốc gia vào vị trí tương ứng trên bản đồ.

Cũng giống như hộp bên ngoài, nội dung ghi trên bản đồ và các lá cờ đều là tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Đặc biệt, tại khu vực Biển Đông có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bản đồ ghi chú thích South China Sea và đi kèm là hình cắt khúc 9 đoạn, thể hiện tham vọng chủ quyền sai trái của Trung Quốc trên vùng biển này. Nếu chỉ nhìn hình ảnh về sản phẩm trên mạng rất khó để người mua nhận biết được nội dung, chỉ khi mua về thì mới phát hiện ra.

Ngay sau đó, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã có văn bản gửi nhiều sàn thương mại điện tử khác yêu cầu rà soát và gỡ tất cả sản phẩm có nội dung như trên. Sản phẩm lập tức bị gỡ khỏi sàn thương mại điện tử.

Quả địa cầu in "đường lưỡi bò"

Tháng 6/2024, nhà sách T.V cơ sở Vincom Royal City có trưng bày một số sản phẩm quả địa cầu tại gian hàng đồ lưu niệm. Tuy nhiên, theo phản ánh của khách hàng, trong số những quả địa cầu được trưng bày tại đây, có một quả địa cầu có in đường lưỡi bò.

Nhà sách T.V đã phải xin lỗi sau khi trưng bày các quả địa cầu in hình đường lưỡi bò.

Sau khi thông tin và hình ảnh quả địa cầu có hình ảnh đường lưỡi bò được đăng tải, nhà sách T.V đã đưa ra lời xin lỗi trên trang Fanpage. Ban quản lý nhà sách T.V tại cơ sở Vincom Royal City đã ngay lập tức rà soát lại toàn bộ sản phẩm và cho gỡ bỏ quả địa cầu bị sai lệch thông tin do sự bất cẩn đó.

Nhà sách T.V nhận lỗi về mình đã không thật cẩn thận trọng khâu kiểm duyệt hàng nhập về, cũng như đã không kiểm tra kỹ lưỡng số hàng mẫu trước khi đưa lên trưng bày tại gian đồ lưu niệm.

Đồ chơi lắp ghép bản đồ có “đường lưỡi bò”

Tháng 11/2019, Đoàn Kiểm tra liên ngành thuộc Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội do đại diện Đội Quản lý thị trường số 5 làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 1 điểm tập kết hàng hóa tại quận Hà Đông.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi lắp ghép hình bản đồ có thể hiện "đường lưỡi bò".

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em trong đó có 10 hộp đồ chơi lắp ghép hình bản đồ có thể hiện "đường lưỡi bò" trên vỏ hộp và trong hình lắp ghép, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Toàn bộ số hàng hóa có thể hiện "đường lưỡi bò" trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có thể hiện đường lưỡi bò trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ống nhòm đồ chơi gắn hình bản đồ có “đường lưỡi bò”

Tháng 8/2022, người dân sinh sống tại Khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ phát hiện đồ chơi trung thu của trẻ em có dán hình "đường lưỡi bò" được bán công khai trong 1 cửa hàng tiện ích dưới chân tòa nhà.

Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện đồ chơi cho trẻ em gắn hình ảnh bản đồ và "đường lưỡi bò".

Theo thông tin từ Tổng cục QLTT, ngày 23/8/2022, Đội QLTT số 15 (QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội An ninh - Công an quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh tại địa chỉ Tầng 1, HH3 Linh Đàm.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 7 chiếc ống nhòm đồ chơi trẻ em, nhãn chữ tượng hình, made in China, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, trên sản phẩm có gắn hình ảnh bản đồ và "đường lưỡi bò".

Toàn bộ số hàng hóa trên chưa qua sử dụng, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ. Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 15 tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh, làm rõ.

Baby Three nghi vấn in hình “đường lưỡi bò”

Từng gây sốt ở thị trường Việt Nam, búp bê Baby Three thời gian gần đây vấp phải làn sóng phản ứng vì bị nghi liên quan đến “đường lưỡi bò”.

Đồ chơi Baby Three vấp phải làn sóng tẩy chay từ người tiêu dùng Việt vì in hình giống đường lưỡi bò trên má.

Sự việc bắt đầu khi chủ tài khoản Đặng Tiến Hoàng (được biết đến với tên gọi ViruSs) thông báo về việc dừng nhập khẩu và bán Baby Three. Lý do anh đưa ra là “do phát hiện Baby Three Thỏ Thị Trấn version 2 có xuất hiện hình ảnh nhạy cảm trong phần thể hiện Graffiti bọng mắt, nước mắt”.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đã nắm được thông tin về sản phẩm trên cũng như chỉ đạo các đội quản lý thị trường ở các quận, huyện giám sát, kiểm tra về nguồn hàng sản xuất, nhập khẩu, phân phối.

Theo cơ quan quản lý thị trường, nếu kiểm tra có sai phạm hình ảnh liên quan đến bản đồ sẽ tiến hành xử phạt theo quy định. Bên cạnh đó, mặt hàng này là hàng nhập khẩu sẽ phải kiểm tra hóa đơn, chứng từ để xem có phải là hàng nhập lậu hay không.

Trên mạng xã hội, làn sóng phản ứng, tẩy chay Baby Three bắt đầu xuất hiện. Trước áp lực dư luận, phía nhãn hàng thông báo đã tiến hành cuộc điều tra toàn diện, cho rằng khuôn mặt của Baby Three Thỏ Thị Trấn version 2 là một bức vẽ graffiti nghệ thuật gothic hoàn toàn ngẫu nhiên.

Đơn vị này khẳng định tất cả các đường nét, khối màu và biểu tượng đều dựa trên thiết kế theo phong cách nghệ thuật trừu tượng và giả tưởng, không phản ánh ảnh hưởng tới bất kỳ hình ảnh, biểu tượng hoặc đường nét địa lý cụ thể nào trong thực tế.

