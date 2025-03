Người bán Baby Three lỗ nặng, nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng tiền cọc

Những ngày qua, làn sóng phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay Baby Three vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi người tiêu dùng phát hiện dưới mắt của phiên bản “Thỏ thị trấn Ver 2” có hình ảnh tương đồng với "đường lưỡi bò".

Theo đó, sức mua búp bê Baby Three trên thị trường đã giảm mạnh. Nhiều người bán phải giảm giá sâu, thậm chí bán đồng giá để xả lỗ.

Chị Lan, chủ một cửa hàng bán Baby Three tại TP HCM, cho biết kể từ khi Baby Three bị tẩy chay vì Thỏ thị trấn Ver 2, sản phẩm này bán rất chậm, ước tính nhu cầu đã giảm tới 60-70%.

"Dự báo sức mua sẽ còn tiếp tục giảm. Vì không muốn tiếp tục kinh doanh mặt hàng này, tôi đã quyết định xả kho hơn 1.000 con Baby Three thuộc các phiên bản 12 con giáp, hải sản, mèo thần tài... với giá đồng loạt 99.000 đồng/con. Tính ra, tôi đã lỗ gần 200 triệu đồng" - chị Lan chia sẻ.

Do bị người dùng tẩy chay và cảm thấy sản phẩm này không còn phù hợp, chị đã chấp nhận bỏ cọc 60 triệu đồng cho lô hàng Thỏ thị trấn Ver 2.

Sức mua búp bê trên thị trường giảm mạnh, người bán Baby Three phải giảm giá sâu, thậm chí bán đồng giá để xả lỗ

Chưa kể, khoản tiền cọc 100 triệu đồng để được suất ưu tiên lấy mẫu mới nhất của Baby Three hiện chị cũng chưa biết phải xử lý thế nào khi thương hiệu này đã hết 'hot' tại thị trường Việt Nam. "Nếu mua thì sẽ ôm hàng, còn không mua thì mất cọc" - chị Lan nói thêm.

Theo người bán này, trước khi bị tẩy chay, Baby Three rất được đón nhận. Nhà buôn phải giành giật hàng để bán và chấp nhận giá nhập cao. Người mua cũng sẵn sàng chi tiền để sở hữu sản phẩm, những phiên bản có giá 4-5 triệu đồng/con vẫn được săn lùng.

"Kể từ khi Baby Three bị lên án vì có hình giống 'đường lưỡi bò' trên mặt, gần như các phiên bản của sản phẩm này bán cực kỳ chậm. Cứ lên livestream là bị công kích, nên tôi quyết định bán lỗ để xả kho. Nếu ôm tiếp, sợ sale còn 50.000 - 60.000 đồng cũng không có người mua" - chị Lan nói.

Ông Minh, chủ cửa hàng Baby Three tại quận Phú Nhuận, TP HCM, cũng cho biết ông đã bán xả gần 200 hộp Baby Three các loại với giá rẻ hơn 30-40% so với tháng trước, ước tính lỗ hơn 30 triệu đồng.

"Lúc trước, vừa dọn hàng ra là khách đến mua tới tấp. Bây giờ, dọn ra chẳng có bóng khách nào, nhất là phiên bản Thỏ thị trấn Ver 2 thì không ai hỏi. Bán đợt này xong thì nghỉ, đợi khi nào mọi thứ ổn trở lại thì mới nhập hàng tiếp, dù giá hiện tại đang rất rẻ so với trước Tết, giảm tới 50-60%" - ông Minh chia sẻ.

Baby Three (Bé Ba) là dòng sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông được sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào tháng 5-2024 dưới hình thức "hộp bí mật" (blind box).

Trong năm 2024, người Việt đã chi hơn 150 tỉ đồng để mua "túi mù" Labubu và Baby Three trên các sàn thương mại điện tử.