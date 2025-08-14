Điều gì khiến Bitcoin vừa phá đỉnh mọi thời đại?

Tiền số lớn nhất thế giới theo vốn hóa tăng 0,9%, đạt 124.002,49 USD trong phiên giao dịch sớm tại châu Á, vượt đỉnh cũ tháng 7. Đồng tiền số lớn thứ hai, Ether, đạt 4.780,04 USD, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021.

Đà tăng của Bitcoin được thúc đẩy bởi niềm tin vào việc Fed cắt giảm lãi suất, hoạt động mua vào liên tục từ các tổ chức và chính sách của chính quyền Trump nhằm nới lỏng đầu tư vào tiền số, theo nhà phân tích Tony Sycamore từ IG. Ông viết: “Việc phá vỡ bền vững mốc 125.000 USD có thể đẩy Bitcoin lên 150.000 USD.”

Năm 2025, Bitcoin tăng gần 32% nhờ các chiến thắng về quy định sau khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng. Ông Trump tự gọi mình là “tổng thống tiền số” và gia đình ông đã có nhiều động thái trong lĩnh vực này. Một sắc lệnh tuần trước cho phép đưa tiền số vào tài khoản hưu trí 401(k), đánh dấu môi trường pháp lý thuận lợi hơn tại Mỹ.

Hình minh họa tia lửa đánh vào biểu tượng Bitcoin. Ảnh: REUTERS/Dado Ruvic

Năm 2025, tiền số ghi nhận nhiều thắng lợi pháp lý tại Mỹ, bao gồm quy định về stablecoin và cải cách quy định của SEC để phù hợp với loại tài sản này. Đà tăng của Bitcoin kéo theo sự bùng nổ của thị trường tiền số, với vốn hóa tăng từ 2,5 nghìn tỷ USD (11/2024) lên hơn 4,18 nghìn tỷ USD, theo CoinMarketCap.

Sắc lệnh mới cũng hỗ trợ các nhà quản lý tài sản như BlackRock và Fidelity, vận hành quỹ ETF tiền số. Tuy nhiên, việc đưa tiền số vào tài khoản hưu trí tiềm ẩn rủi ro do biến động cao hơn so với cổ phiếu và trái phiếu.