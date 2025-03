Trước khi dính nghi vấn đường lưỡi bò, Baby Three khiến người Việt "điên đảo" chi tiền tỷ, bất ngờ phản ứng tại Trung Quốc

Giới trẻ Việt phát sốt với Baby Three

Baby Three hay còn gọi là “bé ba”, được sản xuất tại Trung Quốc, du nhập vào Việt Nam từ tháng 5/2024. Loại đồ chơi này được thiết kế theo hình thức hộp bí mật (blind box), người mua không thể biết trong hộp sẽ là mẫu gì.

Tính đến nay, Baby Three đã ra mắt nhiều bộ sưu tập khác nhau như Thỏ thị trấn, Mèo thần tài, Migo Animal Party, 12 con giáp, Hải sản, Thỏ macaron, baby 400%, 12 cung hoàng đạo, baby 400% giáng sinh, 1000% big baby.

Baby Three trở thành món đồ chơi được giới trẻ Việt săn lùng, đặt mua.

Baby Three nhanh chóng trở thành sản phẩm đồ chơi ăn khách khắp thị trường Việt Nam. Khi đi ngang qua các ngã tư, ngã ba, không khó để bắt gặp hàng dài các bạn trẻ đứng tụ tập tại vỉa hè để lựa chọn, tìm mua nhiều mẫu búp bê Baby Three. Không khí náo nhiệt nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đi đường.

Khắp nơi, các phiên bản được rao bán với giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn, bằng cả tháng tiền ăn sáng, thậm chí là hàng trăm triệu đồng để mua Baby Three về chơi.

Theo nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric, trong năm 2024, người Việt đã chi hơn 150 tỷ đồng để mua túi mù Labubu, Baby Three trên các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, chỉ trong vòng một tháng, từ 15/10 đến 15/11/2024, người Việt đã chi gần 9 tỷ đồng để mua hơn 37.000 sản phẩm Baby Three trên các sàn thương mại điện tử.

Người Trung Quốc ưa chuộng thương hiệu khác

Mặc dù làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam nhưng Baby Three không quá nổi bật tại đất nước mẹ đẻ.

Chị Diệu Quỳnh – du học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, đợt Tết Nguyên đán vừa rồi, chị về Việt Nam ăn Tết và đã bị sốc trước độ nổi tiếng của Baby Three tại Việt Nam.

“Lúc đầu nghe mọi người nói đến Baby Three, mình không biết đó là cái gì. Về sau hỏi bạn, mình mới biết đây là một loại đồ chơi hộp mù được sản xuất tại Trung Quốc”, chị Quỳnh nói.

Hỏi rất nhiều bạn bè người Trung Quốc, chị Quỳnh được biết phần lớn doanh thu của Baby Three đến từ thị trường nước ngoài, trong đó Đông Nam Á là thị trường quan trọng và tiềm năng nhất. Mặc dù biết đến Baby Three nhưng bạn bè của chị Quỳnh chưa có ai mua hộp mù Baby Three về chơi.

Theo lời chị Quỳnh, tại Trung Quốc có rất nhiều loại gấu bông. Người Trung Quốc dù nam hay nữ cũng rất thích chơi gấu bông, mỗi người thường có vài con. Baby Three cũng chỉ là một trong những con gấu như vậy chứ không có gì đặc biệt hơn.

Tương tự, chi Emma Nguyễn cho biết ở bên Trung Quốc mọi người không cuồng và mua Baby Three nhiều như ở Việt Nam.

Tại đất nước tỷ dân, phần lớn mọi người chơi đồ chơi hãng Pop Mart, rất ít người biết đến Baby Three. Tìm kiếm mặt hàng Baby Three trên Douyin - ứng dụng chuyên đăng tải các video ngắn nổi tiếng nhất Trung Quốc, lượt bán Baby Three không nhiều, thấp hơn so với Pop Mart.

Trong khi đó, chị Hoàng Hiền – một tín đồ của Baby Three từng nhờ một người bạn đi Tứ Xuyên (Trung Quốc) mua giúp vài hộp Baby Three. Nhưng chị Hiền nhanh chóng thất vọng vì bạn của cô thông báo rằng không tìm được cửa hàng bán tại đây, vào trung tâm thương mại cũng không có bán mặc dù Baby Three được sản xuất tại Trung Quốc.