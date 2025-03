Người bán Baby Three “khóc ròng” vì phiên bản Thỏ thị trấn có hình nhạy cảm

Những ngày gần đây, khi sản phẩm búp bê Baby Three (xuất xứ Trung Quốc) Thỏ thị trấn ver 2 có hình vẽ giống "hình lưỡi bò" trên khuôn mặt khiến người tiêu dùng Việt Nam phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay, sức mua các sản phẩm này giảm rõ rệt, thậm chí người bán Baby Three còn bị công kích.

Ông H. (đề nghị không nêu tên), chuyên bán Baby Three tại quận Phú Nhuận, TP HCM, cho biết giá cả mặt hàng này giảm rất mạnh, kéo cả thị trường Baby Three đi xuống rõ rệt. Lúc mới ra mắt, giá nhập 1 kiện 6 hộp Thỏ thị trấn ver2 hơn 2 triệu đồng, bây giờ còn khoảng 1,2 - 1,3 triệu đồng hay phiên bản Tây Du Ký một set (8 hộp) giá hơn 2 triệu đồng nhưng hiện chỉ ở mức hơn 1 triệu đồng.

"Sức mua Baby Three cũng giảm hơn 50%, trước đây tôi bán 50-60 hộp/ngày còn hiện tại chưa đến 20 hộp/ngày. Để bán được hàng, tôi phải hạ giá bán và chấp nhận lãi ít nhưng cũng ít ai để ý.

Baby Three dần hết "hot"

Do Baby Three phiên bản Thị trấn ver2 có hình ảnh giống "hình lưỡi bò" nên nhiều người mua quay lưng, một phần cũng vì dòng sản phẩm này đã bớt "hot" nên bán ngày càng chậm. Một số điểm cũng đã nghỉ bán do sức mua ngày càng thấp" - ông H. chia sẻ.

Ông H. nói thêm từ khi Baby Three phiên bản Thỏ thị trấn ver 2 bị lên án, gần như buổi livestream nào về sản phẩm này cũng bị người dùng vào công kích và đề nghị không nên bán tại Việt Nam.

Theo ghi nhận, trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) hay Phan Văn Trị (quận Gò Vấp)... trước đây vốn dĩ rất nhiều điểm bán Baby Three thì nay đã vắng bóng.

Tại các hội nhóm Baby Three trên Facebook, khá nhiều bài viết đăng bài thanh lý Thỏ thị trấn ver2 giá từ 250.000 - 400.000 đồng/con.

Cũng liên quan đến sự việc này, phía nhà sản xuất Baby Three (Công ty Đông Quang - Trung Quốc) lên tiếng khẳng định hình ảnh trên khuôn mặt của Thỏ thị trấn ver 2 chỉ là một bức vẽ graffiti mang phong cách nghệ thuật Gothic, hoàn toàn ngẫu nhiên, không đại diện cho hình ảnh địa lý nào.

“Công ty thu hồi và tiêu hủy tất cả sản phẩm có biểu cảm trên và ngay lập tức ngừng sản xuất biểu cảm đó” - đơn vị này cho biết.

Phía nhà sản xuất thông tin khách hàng mua phải sản phẩm với biểu cảm như trên được đổi mẫu mới miễn phí. Cách thức đổi sẽ được thông báo sau.

Trước đó, ông Đặng Tiến Hoàng (thường được biết đến là streamer ViruSs) đã thông báo sẽ dừng nhập khẩu và bán gấu bông Baby Three do phát hiện phiên bản Thỏ thị trấn Ver 2 xuất hiện hình ảnh trên.

Tương tự, chuỗi kính mắt Anna cũng đăng thông báo về việc dừng hợp tác với nhà sản xuất Baby Three.