Diễn biến mới vụ Baby Three bất ngờ bị quay lưng

Gần đây, nhiều người Việt đã phát hiện phía dưới mắt Baby Three phiên bản “Thỏ thị trấn ver 2” có hình ảnh tương đồng với "hình lưỡi bò" và tỏ ra phẫn nộ. Một số người đã phá hình ảnh này và thay vào đó là hình lá cờ Việt Nam, thậm chí tuyên bố sẽ không dùng và mua thêm Baby Three nữa.

Theo đó, phía nhà sản xuất Baby Three mới đây đã khẳng định rằng hình ảnh trên khuôn mặt của “Thỏ thị trấn ver 2” chỉ là một bức vẽ graffiti mang phong cách nghệ thuật Gothic hoàn toàn ngẫu nhiên.

Họ nhấn mạnh rằng các đường nét, khối màu và biểu tượng không đại diện cho hình ảnh địa lý nào. “Công ty thu hồi và tiêu hủy tất cả sản phẩm có biểu cảm trên và ngay lập tức ngừng sản xuất biểu cảm đó” - đơn vị này cho biết.

Phía nhà sản xuất khẳng định khách hàng mua phải sản phẩm với biểu cảm như trên được đổi mẫu mới miễn phí. Về cách đổi chi tiết sẽ được thông báo sau.

Người tiêu dùng đã vẽ lại hình ảnh phía dưới mắt của Baby Three

Trước đó, ông Đặng Tiến Hoàng (thường được biết đến là streamer ViruSs) đã thông báo sẽ dừng nhập khẩu và bán gấu bông Baby Three (xuất xứ Trung Quốc) do phát hiện Baby Three phiên bản Thỏ thị trấn Ver2 xuất hiện hình ảnh nhạy cảm trong phần thể hiện bọng mắt, nước mắt.

Mặc dù đây là sản phẩm mang lại nguồn thu nhập đáng kể, ViruSs vẫn khẳng định lợi ích quốc gia là ưu tiên hàng đầu".

Bên cạnh đó, Kính Mắt Anna cũng đã đăng thông báo về việc dừng hợp tác với Baby Three.

Cụ thể, chuỗi kính mắt Anna cho biết đã có cuộc gặp gỡ với CEO Tiểu Bạch của Baby Three và đang ký thỏa thuận ký kết hợp đồng sản xuất 10.000 sản phẩm Baby Three cho bộ sưu tập sắp ra mắt vào tháng 4-2025.

Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin về việc Baby Three đang vướng phải vấn đề về hình vẽ nhân vật gây tranh cãi nên chuỗi đã quyết định dừng hợp tác.

"Sau khi phía Baby Three lựa chọn im lặng thì họ đã phản hồi lại Anna. Chúng tôi đang trao đổi và kết quả cuối cùng sẽ được thông tin tới khách hàng" - Anna cho biết.

Baby Three (bé ba) là dòng sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông được sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào tháng 5-2024 dưới hình thức hộp bí mật.

Người mua sẽ không thể biết trước mở ra sẽ nhận được nhân vật gì, tạo cảm giác hứng thú và tò mò sở hữu. Mỗi mẫu đồ chơi Baby Three được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ các loài động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo…

Điều này đã khiến sản phẩm này sốt rần rần tại thị trường Việt Nam kể từ khi xuất hiện.

Baby Three khiến người chơi thích thú về biểu cảm đôi mắt độc lạ như mắt thường, mắt lé, mắt ướt (mắt rưng) hay mắt dora nước, thiết kế theo nhiều bộ sưu tập: hải sản, cổ tích, 12 con giáp... hoặc chủ đề Tết.

Theo thống kê từ nền tảng số liệu thị trường thương mại điện tử Metric, chỉ trong 1 tháng (từ ngày 15-10 đến 15-11), người tiêu dùng Việt Nam đã chi 8,8 tỉ đồng để mua hộp mù Baby Three trên hai sàn Shopee và TikTok Shop.

Doanh thu này tăng 106% so với tháng trước đó với gần 38.000 sản phẩm được bán ra thành công từ 109 nhà bán.