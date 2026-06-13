Xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hàn Quốc tại AVC Cup 2026 ở đâu?

Theo lịch thi đấu AVC Cup nữ 2026 ngày 12/6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán Hàn Quốc lúc 18h. Đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng bán kết. Do ở Việt Nam không có đơn vị nào nắm giữ bản quyền nên quý độc giả có thể xem trực tiếp trên kênh youtube Volleyball World của Ban tổ chức.

Ảnh: AVC.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B trong khi Hàn Quốc có được ngôi nhất bảng A. Trong quá khứ, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam từng thắng Hàn Quốc và hiện tại cũng đang có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng thế giới.

Tuy nhiên, nhìn vào những gì 2 đội đã thể hiện ở vòng bảng, Hàn Quốc đang có phong độ cao hơn và sẽ là đội được đánh giá nhỉnh hơn trong trận bán kết hôm nay. Do đó, nhiệm vụ giành chiến thắng của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là không dễ để hoàn thành.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ cập nhật liên tục diễn biến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.