PSG, Barca, Bayern hay ông lớn nào có hàng công khủng nhất châu Âu?

Barcelona: Cỗ máy ghi bàn số một

Barcelona đang tạo ra những con số tấn công vượt trội. Sau 12 vòng La Liga, đội bóng của Hansi Flick ghi tới 48 bàn, trung bình 4 bàn/trận. Tại Champions League, họ có thêm 14 bàn sau 4 trận.

Như vậy, Barca đã ghi tổng cộng 62 bàn trên hai đấu trường quan trọng nhất (giải VĐQG và Champions League), nhiều nhất trong nhóm năm ông lớn được so sánh.

Sức mạnh của đội bóng xứ Catalunya nằm ở khả năng ghi bàn từ nhiều vị trí. Lamine Yamal tạo đột biến bằng kỹ thuật, Raphinha nguy hiểm trong những pha xâm nhập vòng cấm, còn các tiền vệ cũng thường xuyên tham gia tấn công.

Lối chơi pressing và dâng cao của HLV Hansi Flick giúp Barca liên tục tạo sức ép. Dù vẫn tồn tại rủi ro từ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, hiệu suất ghi bàn của họ thực sự đáng kinh ngạc.

Hàng công Barca cực kỳ bùng nổ

Real Madrid: Sức mạnh từ những siêu sao

Real Madrid ghi 31 bàn sau 12 vòng La Liga và 13 bàn sau 4 trận Champions League. Tổng cộng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có 44 bàn thắng.

Kylian Mbappe là nhân tố nổi bật nhất với khả năng ghi bàn bằng tốc độ, những pha xâm nhập và dứt điểm trong vòng cấm. Vinicius Junior đem đến khả năng xuyên phá hàng phòng ngự, trong khi Jude Bellingham thường xuyên tạo khác biệt từ tuyến hai.

Real không có hiệu suất ghi bàn tập thể cao như Barca, nhưng sở hữu những cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu. Đặc biệt, khi Mbappe, Diomande, Guler và Vinicius có khoảng trống, bất kỳ hàng phòng ngự nào cũng có thể phải trả giá.

PSG: Hủy diệt ở Champions League

PSG đang thể hiện hai bộ mặt khá khác biệt. Tại Ligue 1, đội bóng Paris ghi 22 bàn sau 10 trận. Nhưng ở Champions League, họ thực sự bùng nổ với 20 bàn sau 4 lượt đấu.

PSG thi đấu tuyệt hay ở Champions League

Tổng cộng, PSG có 42 bàn thắng trên hai đấu trường.

Dembele, Kvaratskhelia và Barcola tạo nên hàng công giàu tốc độ, kỹ thuật và khả năng hoán đổi vị trí. Đặc biệt, chiến thắng 6-0 trước Villarreal cho thấy sức công phá khủng khiếp của nhà đương kim vô địch châu Âu.

PSG có thể chưa đạt hiệu suất ổn định như Barca tại giải quốc nội, nhưng phong độ ở đấu trường châu lục cho thấy họ là đối thủ đáng gờm nhất.

Bayern: Cỗ máy tấn công của Kane và Olise

Bayern Munich ghi 29 bàn sau 9 vòng Bundesliga và 12 bàn sau 4 trận Champions League. Tổng cộng, đội bóng Đức có 41 bàn thắng.

Harry Kane tiếp tục là trung tâm trong hệ thống tấn công của HLV Vincent Kompany. Tiền đạo người Anh vừa có khả năng ghi bàn, vừa lùi sâu kiến tạo và kết nối các vệ tinh.

Michael Olise là đối tác đặc biệt nguy hiểm nhờ kỹ thuật, khả năng đi bóng và những đường chuyền sáng tạo. Bên cạnh đó, Bayern còn có nhiều phương án tấn công từ hai biên và tuyến hai.

Dù chưa đạt tổng số bàn thắng của PSG hay Real Madrid, Bayern vẫn là tập thể có khả năng duy trì sức ép và chuyển hóa cơ hội rất tốt.

Arsenal không bùng nổ nhưng cực kỳ chắc chắn

Arsenal: Phòng ngự chắc chắn, tấn công chưa bùng nổ

Arsenal ghi 15 bàn sau 10 trận Premier League và 8 bàn sau 4 lượt Champions League. Tổng cộng, đội bóng của Mikel Arteta có 23 bàn thắng.

Đây là con số thấp nhất trong nhóm năm ông lớn hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng Arsenal xây dựng lối chơi cân bằng hơn, chú trọng kiểm soát thế trận và duy trì sự chắc chắn.

Viktor Gyokeres, Bukayo Saka, Kai Havertz cùng những nhân tố tấn công khác giúp Arsenal có nhiều phương án tiếp cận khung thành. Dù vậy, họ vẫn thiếu hiệu suất ghi bàn bùng nổ như Barcelona hay PSG.

Đáng chú ý, Arsenal mới thủng lưới 3 bàn sau 4 trận Champions League, cho thấy đội bóng Anh ưu tiên sự chắc chắn thay vì lao vào những cuộc rượt đuổi tỷ số.

Xét trên tổng số bàn thắng, Barcelona vượt trội với 62 pha lập công, hơn Real Madrid 18 bàn và PSG tới 20 bàn. Đáng chú ý, PSG mới là đội ghi nhiều bàn nhất tại Champions League với 20 pha lập công.

Barcelona xứng đáng được chọn là đội sở hữu hàng công khủng khiếp nhất ở thời điểm hiện tại. Họ không chỉ bùng nổ tại La Liga mà còn duy trì hiệu suất tốt ở Champions League. PSG có sức công phá đáng sợ tại châu Âu, Real Madrid sở hữu những sát thủ hàng đầu, còn Bayern rất toàn diện. Tuy nhiên, xét trên những con số thực tế, Barca đang là đội tạo ra sức hủy diệt lớn nhất.