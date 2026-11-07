Chuyện tình đặc biệt của HLV 74 tuổi và người đẹp 25 tuổi, chia tay vẫn ôm hôn nhau

Chuyện tình giữa HLV bóng bầu dục huyền thoại Bill Belichick và người đẹp Jordon Hudson tiếp tục gây xôn xao nước Mỹ. Dù đã âm thầm chia tay từ cuối năm 2025, cô gái 25 tuổi vẫn thường xuyên xuất hiện cổ vũ người tình cũ, thậm chí cả hai còn ôm nhau và cùng dự những sự kiện sang trọng như chưa từng đường ai nấy đi.

Hudson vẫn đến sân cổ vũ Belichick dù cả hai được cho là đã chia tay từ cuối năm 2025

Chia tay gần một năm, tình trẻ vẫn đến cổ vũ

Theo tiết lộ của tạp chí PEOPLE, Jordon Hudson đã có mặt tại sân Kenan, bang North Carolina, ngày 31/10 để theo dõi trận đấu giữa North Carolina Tar Heels và Miami Hurricanes.

Đáng chú ý, sự xuất hiện này diễn ra chỉ một ngày sau khi truyền thông Mỹ công bố thông tin Hudson và HLV Bill Belichick đã chia tay.

Trong trận đấu, đội bóng của Belichick thất bại sát nút 35-38. Tuy nhiên, câu chuyện thu hút sự quan tâm không kém kết quả chuyên môn chính là việc bạn gái cũ vẫn đến sân ủng hộ ông.

Theo TMZ và PEOPLE, cặp đôi đã âm thầm chấm dứt quan hệ tình cảm từ cuối năm 2025. Hudson hiện bắt đầu gặp gỡ những người khác, nhưng vẫn duy trì tình bạn và quan hệ hợp tác kinh doanh với Belichick.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi suốt năm 2026, hai người liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thể thao và giải trí.

Ôm nhau sau trận thắng, cùng dự sự kiện sang trọng

Không chỉ xuất hiện tại trận gặp Miami, Hudson còn đến cổ vũ North Carolina trong cuộc đối đầu Notre Dame ngày 3/10.

Hai tuần sau, cô tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc ôm Belichick sau chiến thắng 24-20 trước Duke ngày 17/10.

Đáng nói, những cử chỉ thân mật ấy diễn ra nhiều tháng sau thời điểm cả hai được cho là đã chia tay.

Belichick cũng không ngần ngại thể hiện sự ủng hộ dành cho người đẹp kém mình 49 tuổi.

Tháng 4/2026, vị HLV huyền thoại đến xem Hudson tham gia một cuộc thi cổ vũ. Khi đội Code Black của cô giành chức vô địch, hai người còn chụp ảnh selfie chung.

Ngày 2/5, cặp đôi tiếp tục sánh bước tại Kentucky Derby, sự kiện đua ngựa danh giá của Mỹ. Cả hai diện trang phục đen đồng điệu và tạo dáng trên thảm đỏ, khiến nhiều người tin rằng chuyện tình của họ vẫn tốt đẹp.

Chia tay nhưng chưa xa cách, cặp đôi từng ôm nhau ăn mừng chiến thắng và cùng xuất hiện tại những sự kiện xa hoa

HLV huyền thoại nổi cáu khi bị hỏi chuyện riêng tư

Trước những đồn đoán, Bill Belichick được phóng viên hỏi về việc chia tay Hudson tại cuộc họp báo ngày 2/11.

Thay vì giải thích, chiến lược gia 74 tuổi phản ứng bằng câu hỏi: "Giờ anh làm việc cho báo lá cải à?".

Ông sau đó khẳng định muốn giữ kín các vấn đề và mối quan hệ cá nhân.

Belichick là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng bầu dục Mỹ, nổi tiếng với 6 chức vô địch Super Bowl trên cương vị HLV trưởng New England Patriots.

Trong khi đó, Jordon Hudson từng là hoạt náo viên tại đại học Bridgewater State. Hai người được cho là gặp nhau lần đầu vào tháng 2/2021 và bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2023.

Mối tình chênh lệch gần nửa thế kỷ từng thu hút sự chú ý lớn của truyền thông Mỹ, đặc biệt sau khi Hudson can thiệp vào một cuộc phỏng vấn của Belichick trên CBS năm 2025.

Đến nay, nguyên nhân chia tay chưa được công bố. Tuy nhiên, việc cả hai vẫn duy trì tình bạn, hợp tác kinh doanh và xuất hiện bên nhau sau khi kết thúc quan hệ tình cảm đang tạo nên một câu chuyện hậu trường đặc biệt trong làng thể thao Mỹ.