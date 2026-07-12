ĐT Anh hạ Na Uy đoạt vé bán kết World Cup, bất ngờ bị HLV Tuchel trách mắng thậm tệ

Chiến thắng ấn tượng của Anh

Na Uy tạo bất ngờ khi mở tỷ số ở phút 36. Quả tạt của Andreas Schjelderup vô tình bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của Jordan Pickford. Đội bóng Bắc Âu sau đó liên tiếp gây sức ép với các cơ hội của Erling Haaland, Alexander Sorloth và Martin Odegaard nhưng không thể nới rộng cách biệt.

ĐT Anh giành vé bán kết World Cup 2026

Ngay trước giờ nghỉ, Anthony Gordon kiến tạo để Jude Bellingham băng xuống dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Sang hiệp hai, Na Uy một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì Haaland phạm lỗi trong tình huống phạt góc. Kristoffer Ajer cũng đánh đầu trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội vàng.

Bước vào hiệp phụ, thủ thành Orjan Nyland mắc sai lầm khi đẩy cú sút của Morgan Rogers đúng vị trí Bellingham. Tiền vệ của Real Madrid dễ dàng đá bồi, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh. "Tam sư" sẽ gặp đội thắng trong cặp Argentina - Thụy Sĩ ở bán kết, còn hành trình kỳ diệu của Na Uy chính thức khép lại.

Chiến thắng 2-1 sau 120 phút giúp Anh lần đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup được tổ chức ngoài châu Âu.

Bellingham: "Đây là bản lĩnh của tuyển Anh"

Phát biểu trên ITV Sport sau chiến thắng, Jude Bellingham ca ngợi tinh thần chiến đấu của toàn đội khi lội ngược dòng để giành vé vào bán kết: "Đó là bản lĩnh, là sự kiên cường khi mọi thứ không diễn ra như ý. Dù phải đá 90 hay 120 phút, chúng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đều chơi tuyệt vời. Công lao thuộc về cả tập thể. Đây thực sự là một trận đấu vô cùng khó khăn".

Bellingham ca ngợi tinh thần thi đấu của toàn đội

Nói về bàn gỡ hòa quan trọng của mình, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid cho biết: "Thành thật mà nói, tôi đã ghi khá nhiều bàn thắng kiểu như vậy. Thủ môn của họ có một trận đấu xuất sắc, nhưng bóng lại bật đúng vị trí của tôi".

Bellingham cũng đặc biệt khen ngợi những cầu thủ dự bị: "Họ đều là những chiến binh. Chỉ khi rơi vào những trận đấu như thế này, bạn mới hiểu họ có trái tim và bản lĩnh lớn đến mức nào".

Kết lại, ngôi sao 23 tuổi nhấn mạnh: "Tất cả các cầu thủ đều đã cống hiến hết mình. Có thể HLV chưa hài lòng, nhưng đó là chuyện khác. Điều kiện thi đấu rất khắc nghiệt".

Tuchel: "Vấn đề không phải tinh thần, mà là chất lượng"

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel dù hài lòng với kết quả nhưng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong màn trình diễn của tuyển Anh.

Dù tuyển Anh thắng nhưng HLV Tuchel vẫn chưa hài lòng

"Tôi chưa bao giờ nói về sự chịu đựng. Chính chúng tôi đã tự khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tinh thần cống hiến là điều không phải bàn cãi, nhưng chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm, xử lý cẩu thả, thiếu sự chính xác và thiếu chất lượng trong các tình huống", HLV Tuchel bức xúc chia sẻ sau trận.

Khi được hỏi liệu đội tuyển Anh có gặp vấn đề về tâm lý hay không, Tuchel đáp: "Không, đây không phải vấn đề về tâm lý. Về tinh thần chiến đấu thì chúng tôi có thừa. Nếu có thể đóng chai rồi đem bán, nó sẽ rất đắt giá. Điều chúng tôi còn thiếu là chất lượng chuyên môn".

Nhà cầm quân người Đức tin rằng đội tuyển Anh vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện: "ĐT Anh sẽ tiến bộ và bắt buộc phải tiến bộ. Bây giờ hãy tận hưởng chiến thắng này trước đã. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn, toàn đội cần màn trình diễn tốt hơn nhiều ở bán kết".