Anh hào đoạt vé bán kết World Cup: Anh - Na Uy so tài đỉnh cao, "Tam sư" gầm vang

Bị Na Uy dẫn trước và trải qua hơn 120 phút đầy căng thẳng dưới cái nóng ở Miami, tuyển Anh vẫn thể hiện bản lĩnh để lội ngược dòng thắng 2-1 sau hiệp phụ. Jude Bellingham tỏa sáng với cú đúp, đưa "Tam sư" lần đầu giành vé vào bán kết World Cup diễn ra ngoài lãnh thổ châu Âu.

Jude Bellingham trở thành người hùng, giúp Anh vào bán kết World Cup 2026

Na Uy gây bất ngờ, Bellingham kịp lên tiếng

Dù kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu, Anh gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ của Na Uy. Cơ hội đáng kể đầu tiên chỉ xuất hiện ở phút 19 khi Jude Bellingham đánh đầu chệch cột sau quả tạt của Elliot Anderson. Harry Kane cũng có cơ hội từ chấm đá phạt nhưng sút vọt xà.

Trong khi đó, Na Uy tỏ ra nguy hiểm ở những pha phản công. Sau tình huống Erling Haaland đánh đầu buộc Jordan Pickford phải bắt gọn, đội bóng Bắc Âu bất ngờ mở tỷ số ở phút 36. Quả tạt của Andreas Schjelderup bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của Pickford.

Có bàn dẫn trước, Na Uy chơi đầy hưng phấn. Alexander Sorloth và Martin Odegaard liên tiếp uy hiếp khung thành Anh nhưng không thể nhân đôi cách biệt. Đó là sự lãng phí khủng khiếp khi đúng vào thời gian bù giờ hiệp một, Anthony Gordon kiến tạo để Bellingham băng xuống dứt điểm lạnh lùng, cân bằng tỷ số 1-1.

VAR ngoảnh mặt với Na Uy, Anh bứt phá trong hiệp phụ

Bước sang hiệp hai, Na Uy tiếp tục tạo ra sức ép lớn. Pickford phải liên tiếp cứu thua trước Sorloth và Haaland, trong khi bàn thắng của Torbjorn Heggem từ một tình huống phạt góc bị VAR từ chối vì Haaland phạm lỗi với Elliot Anderson trước đó.

Anh (áo trắng) thoát thua nhờ VAR

Đội bóng của HLV Stale Solbakken còn một lần đưa bóng dội xà ngang sau cú đánh đầu của Kristoffer Ajer, nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Sau khi đứng vững trước sức ép, Anh lấy lại thế trận ở cuối hiệp hai. Bukayo Saka và Djed Spence đều có cơ hội định đoạt trận đấu trong 90 phút nhưng bất thành, buộc hai đội bước vào hiệp phụ.

Tại đây, thể lực vượt trội giúp "Tam sư" chiếm ưu thế. Thủ thành Orjan Nyland cản phá cú đánh đầu của Kane nhưng lại mắc sai lầm khi đẩy cú sút của Morgan Rogers đúng vị trí Bellingham. Tiền vệ của Real Madrid nhanh chân đá bồi, hoàn tất cú đúp và giúp Anh dẫn 2-1.

VAR sau đó tiếp tục can thiệp khi hủy quyết định cho Anh hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Na Uy chịu tổn thất lớn khi Haaland phải rời sân vì chấn thương. Dù Patrick Berg và Nyland nỗ lực níu giữ hy vọng bằng những pha dứt điểm và cứu thua xuất sắc, đội bóng Bắc Âu không thể tìm được bàn gỡ.

Chiến thắng 2-1 sau 120 phút giúp Anh lần đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup được tổ chức ngoài châu Âu. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV sẽ là đội thắng trong cặp tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ, trong khi hành trình lịch sử của Na Uy khép lại đầy tiếc nuối.

Anh (áo trắng) đã xuất sắc bảo vệ thành quả trước Na Uy