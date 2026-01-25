Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video tennis Medvedev - Tien: Màn "hủy diệt" chấn động của sao gốc Việt (Australian Open)

Sự kiện: Australian Open 2026 Daniil Medvedev

(Daniil Medvedev - Learner Tien, vòng 4 đơn nam Australian Open) Learner Tien thực sự là ác mộng của Medvedev, lần này còn tồi tệ hơn 1 năm trước khi trận đấu thực sự là một màn "hủy diệt".

  

Medvedev vẫn chưa quên thất bại gây sốc trước Learner Tien tròn 1 năm trước, nhưng lần này tay vợt người Nga có vẻ vẫn chưa có sự chuẩn bị nào cho đối thủ người Mỹ gốc Việt. Tien ngay ở ván đầu tiên đã đoạt break và dù anh đã có lúc bị đau phải gọi hội ý y tế nhằm chữa trị, Tien sau đó vẫn thi đấu ổn định và đoạt set 1 với tỷ số 6-4 sau 1 cú thuận tay dọc dây.

Medvedev chỉ biết ôm đầu trước màn "hủy diệt" đến từ Learner Tien

Khởi đầu đó còn chưa bất ngờ bằng những gì xảy ra trong gần 30 phút kế tiếp: Medvedev thua sạch set 2. Anh mất liên tiếp 3 điểm break do xử lý hỏng ngay cả những tình huống đơn giản, và Tien tung một cú trái tay winner để trở thành tay vợt đầu tiên hạ Medvedev một set trắng tại một giải Grand Slam. Tien thậm chí tiếp đà thăng hoa sang set 3 và đoạt 2 break để leo lên dẫn 4-0.

Medvedev không để mình thua thêm một set trắng nữa, thậm chí anh đã tận dụng thoáng sơ sẩy của Tien trong xử lý để đòi lại 1 break và rút ngắn 3-4. Nhưng Medvedev vẫn sơ hở mỗi khi lên lưới và những cú passing shot của Tien đã đưa anh đến điểm break quyết định ở ván 9, mang lại chiến thắng 6-3 cho Tien.

Đánh bại Medvedev lần thứ 2 liên tiếp ở Australian Open sau trận đấu kéo dài chỉ 1 giờ 40 phút (chưa đến một nửa thời gian của lần gặp năm ngoái kéo dài gần 5 giờ), Learner Tien sẽ chạm trán Alexander Zverev ở tứ kết.

Daniil Medvedev

4-6, 0-6, 3-6

Learner Tien

6

Aces

5

6

Lỗi kép

1

68%

Tỷ lệ giao bóng 1

65%

59%

Giao bóng 1 ăn điểm

70%

26%

Giao bóng 2 ăn điểm

67%

1/1

Điểm Break

7/10

15

Điểm Winner

33

30

Lỗi đánh hỏng

16

14/28

Điểm trên lưới

9/11

62

Tổng số điểm

91
Video tennis Alcaraz - Paul: Tie-break và sự cố bất ngờ (Australian Open)
Video tennis Alcaraz - Paul: Tie-break và sự cố bất ngờ (Australian Open)

(Vòng 4) Chạm trán Tommy Paul, Carlos Alcaraz trải qua set đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải.

Bấm xem >>

-25/01/2026 16:02 PM (GMT+7)
GÓP Ý GIAO DIỆN