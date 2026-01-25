Trực tiếp tennis Australian Open ngày 8: Medvedev đấu Tien, Alcaraz - Zverev ra oai

Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Khoảng 9h30, 25/1 (vòng 4 đơn nam)

Carlos Alcaraz bước vào trận đấu vòng 4 Australian Open 2026 với Tommy Paul trong trạng thái cực kỳ ổn định. Tay vợt số 1 thế giới chưa thua set nào tại Melbourne năm nay, vừa thắng thuyết phục Moutet và đang hướng tới danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập. Quan trọng hơn, Alcaraz đã thắng 4 lần liên tiếp trước Paul, trong đó 2 trận gần nhất đều là thắng trắng.

Tấm vé tứ kết khó tuột khỏi tay Alcaraz (bên phải)

Tommy Paul không phải đối thủ dễ chịu, phong độ đầu giải tốt, toàn thắng 3 trận đều trong 3 set và từng vào bán kết Adelaide. Khi đạt thể trạng tốt, tay vợt Mỹ đủ khả năng gây sức ép bằng lối đánh nhanh, lì lợm. Tuy nhiên, trước một Alcaraz đang, giao bóng chắc tay và xử lý điểm số quyết đoán ở thời khắc then chốt, cơ hội thắng của Paul là rất thấp.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 3-0.

Alexander Zverev vs Francisco Cerundolo: Khoảng 13h, 25/1 (vòng 4 đơn nam)

Cerundolo đang chơi thứ tennis bùng nổ bậc nhất từ đầu giải, với chuỗi 3 trận toàn thắng 3 set, nổi bật là chiến thắng thuyết phục trước Rublev. Thuận tay uy lực giúp tay vợt Argentina tự tin thách thức Zverev, nhất là khi anh dẫn 3-2 đối đầu tổng thể.

Zverev (bên trái) lợi hai trên mặt sân cứng Melbourne

Tuy nhiên, mặt sân cứng ở Melbourne là điểm mấu chốt. Zverev thắng cả 2 lần gặp Cerundolo trên sân cứng, đồng thời sở hữu giao bóng và trái tay ổn định hơn, rất phù hợp với điều kiện thi đấu nhanh. Dù chưa quá thăng hoa, tay vợt người Đức, á quân Australian Open 2025 đang vào guồng một cách lặng lẽ nhưng hiệu quả, đặc biệt ở khả năng xử lý các điểm số quan trọng.

Cerundolo đủ sức gây khó khăn và khả năng có set đấu giằng co (thậm chí tie-break) là rất cao. Nhưng về lâu dài, bản lĩnh và lợi thế mặt sân nhiều khả năng sẽ giúp Zverev vượt qua.

Dự đoán kết quả: Zverev giành chiến thắng 3-1.

Daniil Medvedev - Learner Tien: Khoảng 12h, 25/1 (vòng 3 Australian Open)

Learner Tien tiếp tục cho thấy cái duyên đặc biệt với Melbourne. Sau khi từng gây sốc loại Medvedev ở Australian Open 2025, tay vợt Mỹ 20 tuổi nay trở lại vòng 4 với vị thế hạt giống, thể lực sung mãn và thời gian thi đấu trên sân không quá nhiều. Tien rõ ràng rất thoải mái khi đánh tại Úc và luôn chơi thứ tennis lì lợm trước các đối thủ lớn.

Medvedev (bên trái) và trận đấu duyên nợ với Tien (bên phải) tại vòng 4 Australian Open 2026

Ở chiều ngược lại, Daniil Medvedev vừa trải qua trận đấu “vắt kiệt sức” khi lội ngược dòng mất gần 4 giờ để vượt qua Marozsan. Tuy nhiên, kinh nghiệm Grand Slam và bản lĩnh trong những thời khắc then chốt vẫn là lợi thế lớn của tay vợt người Nga. Đáng chú ý, 3 lần đối đầu trong năm 2025 giữa hai người đều phải phân định ở set quyết định, cho thấy mức độ cân bằng rất cao.

Các thống kê đối đầu cũng phản ánh thế trận giằng co, cả hai chỉ giữ được khoảng 66% game giao bóng, điểm số luôn sít sao và thường xuyên đổi chiều thế trận. Khả năng cao trận này khó kết thúc chóng vánh.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 3-1.

