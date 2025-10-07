Video tennis Djokovic - Munar: Điểm break cực sớm (Thượng Hải Masters)

Novak Djokovic đối đầu với Jaume Munar ở vòng 4 giải Thượng Hải Masters 2025. Djokovic khởi đầu khá tốt nhưng Munar cũng thể hiện được bản lĩnh. Bước ngoặt của set 1 tới ở game 4. Munar giao bóng không tốt và Nole có cơ hội giành break sớm.

Novak Djokovic

Munar cứu được 3 nguy cơ mất break nhưng tình huống cứu bóng hay của Djokovic giúp tay vợt này đoạt game của đối thủ. Tuy nhiên, cũng chính từ tình huống này, Nole bị đau và phải xin dừng để chăm sóc y tế. Những game đấu tiếp theo, Nole bị đau nên di chuyển rất hạn chế nhưng vẫn thắng set 1 với tỉ số 6-3.

Chơi với tình trạng một chân đau nhưng Nole vẫn làm khó được Munar. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng chơi rất nỗ lực và thường xuyên vào những tình huống bóng bền. Dần dà, thể lực của Djokovic không còn cho phép những cú đánh chuẩn xác.

Tình huống quyết định của set 2 tới ở game thứ 12 khi Nole điều bóng rất hay nhưng lại tự đưa bóng ra ngoài 2 lần liên tiếp và chấp nhận thua 5-7.

...tiếp tục cập nhật