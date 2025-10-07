Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Video tennis Djokovic - Munar: Điểm break cực sớm (Thượng Hải Masters)

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Novak Djokovic

(Tin thể thao - Tin Tennis) Djokovic có điểm break rất sớm trong set 1 nhưng dính chấn thương rất đáng tiếc.

  

Novak Djokovic đối đầu với Jaume Munar ở vòng 4 giải Thượng Hải Masters 2025. Djokovic khởi đầu khá tốt nhưng Munar cũng thể hiện được bản lĩnh. Bước ngoặt của set 1 tới ở game 4. Munar giao bóng không tốt và Nole có cơ hội giành break sớm.

Novak Djokovic

Novak Djokovic

Munar cứu được 3 nguy cơ mất break nhưng tình huống cứu bóng hay của Djokovic giúp tay vợt này đoạt game của đối thủ. Tuy nhiên, cũng chính từ tình huống này, Nole bị đau và phải xin dừng để chăm sóc y tế. Những game đấu tiếp theo, Nole bị đau nên di chuyển rất hạn chế nhưng vẫn thắng set 1 với tỉ số 6-3. 

Chơi với tình trạng một chân đau nhưng Nole vẫn làm khó được Munar. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng chơi rất nỗ lực và thường xuyên vào những tình huống bóng bền. Dần dà, thể lực của Djokovic không còn cho phép những cú đánh chuẩn xác. 

Tình huống quyết định của set 2 tới ở game thứ 12 khi Nole điều bóng rất hay nhưng lại tự đưa bóng ra ngoài 2 lần liên tiếp và chấp nhận thua 5-7. 

...tiếp tục cập nhật

Trực tiếp tennis Djokovic - Munar: Break sớm trong set 3 (Thượng Hải Masters)
Trực tiếp tennis Djokovic - Munar: Break sớm trong set 3 (Thượng Hải Masters)

Novak Djokovic bất ngờ giành break sớm trong set 3.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2025 19:31 PM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN