Thể thao người khuyết tật Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAN Para Games 2026

Sáng 19/10, Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã bước vào những nội dung tranh chấp huy chương đầu tiên ở ASIAN Para Games 2026.

Lê Văn Công giành HCB hạng 49kg nam môn cử tạ của ASIAN Para Games 2026.

Tại môn cử tạ, Lê Văn Công là niềm hy vọng ở nội dung 49kg nam khi VĐV này đang giữ kỷ lục thế giới và giành nhiều huy chương ở các kỳ ASIAN Para Games cũng như Paralympic trước đây.

Đối thủ chính cạnh tranh HCV với Lê Văn Công là VĐV người Jordan - Omar Qarada, người từng vượt qua VĐV của Việt Nam tại những đại hội gần nhất.

Lê Văn Công khởi đầu tốt khi vượt qua mức tạ 171kg. Tuy nhiên, Qarada thể hiện phong độ cao khi lần lượt vượt qua các mức tạ 174 và 176kg, gây áp lực lên VĐV Việt Nam. Điều đó khiến Văn Công không thể hoàn thành mức tạ 176kg trong lần cử thứ hai.

Ở tình thế quyết tâm tranh chấp HCV, Lê Văn Công đã quyết định nâng mức tạ lên 178kg ở lần cử cuối cùng. Dù vậy, VĐV của Việt Nam đã không thể thành công, chấp nhận giành HCB với thành tích được ghi nhận là 171kg. Qarada giành HCV với thành tích 176kg. Dù không thể có HCV nhưng thành tích HCB cũng đã giúp Lê Văn Công đổi màu huy chương so với tấm HCĐ ở kỳ ASIAN Para Games trước.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10, tại Nhật Bản, quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn. Những hy vọng huy chương còn lại sẽ đến ở các môn như bơi, điền kinh hay cử tạ.