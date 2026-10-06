Ấn Độ chi 1.200 tỷ đồng cho dàn VĐV có huy chương, thưởng đậm nhất châu lục

Kỳ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) vừa chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, đằng sau hào quang sân đấu, một cuộc đua khốc liệt và đầy ngỡ ngàng khác về tiền thưởng từ chính phủ các nước dành cho vận động viên (VĐV) cũng lộ diện, biến những quốc gia như Ấn Độ hay Đài Loan (Trung Quốc) trở thành các "bá chủ" chịu chi nhất hành tinh.

Các VĐV Ấn Độ dự kiến nhận được phần thưởng lớn từ nhiều nguồn khác nhau

Ấn Độ chi tiền thưởng nhiều nhất châu lục (Dự chi trên 1.200 tỷ VNĐ)

Đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương với 21 HCV, 27 HCB, 37 HCĐ (Tổng cộng 85 huy chương), Ấn Độ chính là đoàn dẫn đầu toàn châu Á về tổng ngân sách thực tế phải giải ngân sau giải đấu năm nay. Cơ chế thưởng cộng dồn đa tầng từ Trung ương đến chính quyền địa phương tạo nên con số rất cao:

- Ngân sách Trung ương: Ủy ban Olympic và Bộ Thể thao Ấn Độ chi trả mức thưởng cứng rất cao với 30 lakh Rupee/HCV (~900 triệu VNĐ), 20 lakh Rupee/HCB (~600 triệu VNĐ), và 10 lakh Rupee/HCĐ (~300 triệu VNĐ). Khoản ngân sách nền này đã ngốn gần 100 tỷ VNĐ.

- "Cơn lốc" giải ngân từ các bang: Điểm khiến tổng chi của Ấn Độ bùng nổ vượt tầm kiểm soát là chính sách riêng của từng bang. Bang Himachal Pradesh xác nhận chi tới 53,3 tỷ Rupee (~160 tỷ VNĐ) cho nhóm VĐV quê nhà.

- Tổng phải chi: Tính gộp toàn bộ dòng tiền mặt trao tay từ chính phủ, các liên đoàn đơn môn và chính quyền các bang, Ấn Độ dự kiến sẽ giải ngân tối thiểu vượt mức 1.200 tỷ VNĐ, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Á vận hội.

Đài Loan (Trung Quốc): Kỷ lục từ một tấm HCĐ (Khoảng 270 tỷ VNĐ)

Xếp thứ 15 toàn đoàn với 5 HCV, 17 HCB, 33 HCĐ (Tổng cộng 55 huy chương), Đài Loan (TQ) gây chấn động hậu trường tài chính thể thao thế giới nhờ chương trình học bổng và huy chương Guo Guang với cơ chế thưởng tính theo đầu người, giữ nguyên mức sàn cho cả các nội dung đồng đội:

Bóng chày Đài Loan (TQ) được thưởng lớn ở ASIAD 2026

Khung thưởng gốc: Áp dụng mức 3 triệu NTD/HCV (~2,3 tỷ VNĐ), 1,5 triệu NTD/HCB (~1,1 tỷ VNĐ), và 900.000 NTD/HCĐ (~700 triệu VNĐ). Các môn trọng điểm như điền kinh, bơi lội sẽ được cộng thêm 50% tiền mặt.

Tấm HCĐ đắt giá nhất lịch sử: Tại nội dung bóng chày nam, đội tuyển Đài Loan (TQ) xuất sắc giành HCĐ sau khi đánh bại Trung Quốc 5-1. Vì cơ chế giữ nguyên mức sàn cho toàn bộ 24 cầu thủ trong danh sách đăng ký, Ủy ban Thể thao nước này đã phải móc hầu bao chi trả 21,6 triệu NTD (~16,7 tỷ VNĐ) chỉ riêng cho một nội dung thi đấu này.

Tổng phải chi: Cơ quan quản lý xác nhận tổng số tiền thưởng giải ngân cho toàn đoàn chạm mốc hơn 350 triệu NTD (tương đương khoảng 270 tỷ VNĐ).

Thái Lan: Thưởng tiền mặt đậm nhất Đông Nam Á (Khoảng 70 tỷ VNĐ)

Thái Lan cán đích ở vị trí thứ 7 toàn đoàn với 18 HCV, 13 HCB, 21 HCĐ (Tổng 52 huy chương). Quốc gia này duy trì triết lý trao tay tiền mặt một lần vô cùng sòng phẳng thông qua Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia (NSDF):

Khung thưởng áp dụng: 2 triệu Baht/HCV (~1,5 tỷ VNĐ), 1 triệu Baht/HCB (~750 triệu VNĐ), và 500.000 Baht/HCĐ (~370 triệu VNĐ).

Thái Lan dự kiến chi hơn 70 tỷ VNĐ cho các VĐV giành huy chương ASIAD vừa qua

Tổng phải chi: Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên bùng nổ, NSDF đã giải ngân khẩn cấp 19,5 triệu Baht (~14,5 tỷ VNĐ). Kết thúc chiến dịch, tổng số tiền mặt trao tay cho các VĐV, HLV và các hiệp hội đạt ngưỡng gần 100 triệu Baht (khoảng hơn 70 tỷ VNĐ).

Sự tương phản ngỡ ngàng từ các "ông lớn" Đông Á: Thưởng ít, đầu tư nhiều

Trái ngược hoàn toàn với cơn mưa tiền mặt của nhóm phái đoàn kể trên, ba vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp lại áp dụng cơ chế đãi ngộ vô cùng khắt khe, đặt nặng tính cống hiến và nghĩa vụ quốc gia.

Trung Quốc (169 HCV, 341 huy chương): Là quốc gia có mức chi thưởng từ ngân sách trung ương thấp nhất đại hội. Ngành công nghiệp thể thao vượt mốc 5.000 tỷ Nhân dân tệ của Trung Quốc đổ toàn bộ dòng tiền vào hệ thống nuôi dưỡng (học viện 5 sao, y tế, bảo hiểm dài hạn). Tiền mặt của VĐV phụ thuộc hoàn toàn vào túi tiền riêng của từng Tỉnh/Thành phố chủ quản. Chức vô địch ASIAD đối với họ là bệ phóng thương mại để nhận các hợp đồng đại sứ nhãn hàng triệu USD, chứ không phải để nhận tiền mặt từ chính phủ.

Các nước Đông Á coi trọng sự tái đầu tư cho VĐV hơn là chuyện thưởng

Hàn Quốc (39 HCV, 150 huy chương): Duy trì mức thưởng tiền mặt trung bình từ nhà nước. Tuy nhiên, khoản "thưởng" đắt giá và ngốn nhiều tài nguyên quốc gia nhất của Hàn Quốc chính là chính sách miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho tất cả các VĐV nam giành HCV. Đối với các siêu sao thể thao hay game thủ Esports, đặc quyền này giúp họ không bị gián đoạn sự nghiệp, giữ vững thu nhập hàng triệu USD.

Nhật Bản (83 HCV, 269 huy chương): Phái đoàn "tiết kiệm" nhất đại hội. Khác với Olympic áp dụng khung thưởng cứng, tại ASIAD, Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) không phát tiền thưởng tập trung. Việc thưởng tiền mặt phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách riêng của từng Liên đoàn đơn môn, dẫn đến nghịch lý: VĐV điền kinh nhận 1 triệu Yên/HCV, trong khi các nhà vô địch judo hay bơi lội nhận về... 0 đồng. Nhật Bản chọn cách dồn toàn lực dòng tiền để nâng cấp hạ tầng đăng cai (ngân sách vận hành tăng phi mã từ 100 tỷ lên 370 tỷ Yên) thay vì đầu tư vào tiền thưởng bề nổi.

Đoàn Việt Nam thưởng ấn tượng chẳng kém ai Đoàn Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Tổng quỹ thưởng tiền mặt một lần từ ngân sách Nhà nước (theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP) được Tổng cục Thể dục Thể thao chi trả chính xác là hơn 11,7 tỷ VNĐ (gần 7,9 tỷ VNĐ cho VĐV và hơn 3,8 tỷ VNĐ dành cho HLV). Tuy nhiên, Việt Nam lọt vào nhóm các quốc gia có chế độ đãi ngộ toàn diện bậc nhất nhờ gói trợ cấp đặc thù 20 triệu đồng/tháng kéo dài suốt một chu kỳ 4 năm (48 tháng) cho mỗi tấm HCV, tương đương 960 triệu đồng. Khi cộng dồn với mức thưởng riêng của các địa phương lớn (như Hà Nội trợ cấp thêm 33,5 triệu đồng/tháng suốt 4 năm cho đội tuyển cầu mây nữ vô địch), tổng thu nhập và đãi ngộ dài hạn của một nhà vô địch Việt Nam có thể cán mốc hàng tỷ đồng, đảm bảo cuộc sống ổn định để tái đầu tư vào sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.