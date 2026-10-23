Carlsen: 'AI cho thấy con người không xuất sắc đến thế'

"Chúng ta đã phát hiện ra rằng con người không giỏi chơi cờ đến thế, và vẫn còn nhiều điều phải học", Carlsen nói trong cuộc phỏng vấn với báo AS ngày 21/10. "AI khiến cờ vua trở nên thú vị hơn trong thời gian ngắn, cả với người hâm mộ lẫn các kỳ thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự phát triển công nghệ cũng khiến việc tạo ra lợi thế trước đối thủ ngày càng khó khăn".

Magnus Carlsen (trái) giao lưu cờ vua ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 20/11/2026. Ảnh: Miguel Illescas

AI đã trở thành công cụ quan trọng trong việc phân tích các thế cờ và chuẩn bị chiến thuật. Những đánh giá của máy tính giúp kỳ thủ phát hiện các phương án mà con người có thể bỏ qua, đồng thời kiểm chứng những ý tưởng chiến thuật. Theo Carlsen, sự tiến bộ này khiến cờ vua ngày càng có nhiều điều để khám phá.

"Ở một khía cạnh nào đó, điều này khiến cờ vua trở nên cân bằng hơn. Nhưng điều đó xảy ra với tiến bộ công nghệ trong mọi lĩnh vực", Carlsen nhận xét.

Carlsen là kỳ thủ số một thế giới liên tiếp 15 năm qua. Anh 5 lần vô địch cờ tiêu chuẩn thế giới, được coi là Vua cờ. Tuy nhiên, anh từ bỏ quyền bảo vệ ngôi Vua cờ năm 2022, do không còn hứng thú với việc thi đấu một trận tranh chức vô địch thế giới theo thể thức truyền thống.

Khi được hỏi liệu có cân nhắc trở lại cuộc đua nếu tiền thưởng lên tới khoảng 20 triệu USD hay không, Carlsen cho rằng bản thân còn quan tâm đến nhiều khía cạnh khác của cờ vua hơn một trận tranh ngôi vô địch thế giới. Dù vậy, anh cũng không phản đối ý tưởng này. Hiện tại, chức vô địch cờ vua thế giới đem về cho một kỳ thủ khoảng hơn 1 triệu USD tiền thưởng.

Carlsen cũng cho biết cách chuẩn bị cho các giải đấu hiện nay khác với giai đoạn anh còn tập trung vào những trận tranh ngôi Vua cờ. Thay vì nghiên cứu sâu những phương án cụ thể nhằm đối phó với một đối thủ nhất định, anh thường tập trung vào các ý tưởng tổng quát hơn.

Carlsen là kỳ thủ số một thế giới liên tiếp 15 năm qua. Ảnh: AS

Kỳ thủ Na Uy thừa nhận thể lực của anh không còn như trước, một phần vì đã không dành toàn bộ thời gian cho cờ tiêu chuẩn trong nhiều năm. Trước đây, khả năng duy trì sự tập trung trong những ván đấu kéo dài 5 hoặc 6 tiếng có ý nghĩa quan trọng. Carlsen cho biết từng giành nhiều điểm trong những tình huống như vậy khi đạt thể trạng tốt nhất. "Ngày nay, tôi không còn chơi những ván dài như thế nữa. Vì vậy, tôi cố gắng thắng các ván đấu nhanh hơn một chút", anh nói.

Bên cạnh thể lực, Carlsen đề cập đến vai trò của tâm lý trong cờ vua đỉnh cao. Năm 2016, anh từng coi tâm lý là điểm yếu nhất của bản thân. Sau một thập kỷ, kỳ thủ 35 tuổi cho rằng rất khó để duy trì sự tự tin và bình tĩnh trong mọi thời điểm khi phải thi đấu ở cấp độ cao nhất.

Theo Carlsen, tâm lý tích cực có thể giúp ích đáng kể, nhưng anh không cho rằng bản thân đã trở nên mạnh hơn hay yếu hơn rõ rệt ở khía cạnh này. Điều quan trọng là chất lượng trung bình của các nước đi đã được cải thiện, trong đó có cả yếu tố tâm lý.

Carlsen hiện chuẩn bị tham dự giải vô địch toàn năng thế giới đầu tiên tại Budapest, Hungary, từ 10/11 đến 21/11, kết hợp ba thể thức cờ tiêu chuẩn, nhanh và chớp. Anh đánh giá việc đối đầu với những kỳ thủ hàng đầu trong một thể thức mới là trải nghiệm đáng chờ đợi. Giải này quy tụ 24 kỳ thủ mạnh nhất, trong đó có Lê Quang Liêm.