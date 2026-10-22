Thể thao người khuyết tật Việt Nam có huy chương thứ 5 ở ASIAN Para Games 2026

Sáng 22/10, thể thao người khuyết tật khuyết tật Việt Nam tiếp tục tranh tài ở ASIAN Para Games 2026. Ở chung kết ném đĩa nữ hạng F54 môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc Thúy đạt thành tích 14,65m, xếp thứ ba chung cuộc.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành HCĐ.

Đáng chú ý, nữ vận động viên Việt Nam có cùng thành tích với Elnaz Darabian của Iran nhưng được xếp trên đối thủ theo kết quả phân hạng của Ban tổ chức, qua đó giành tấm HCĐ.

Đây là tấm huy chương thứ 5 của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 2026. Trước đó các VĐV nước nhà đã giành được 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Trước đó, ngày 19/10, Nguyễn Thị Ngọc Thúy đã giành HCĐ nội dung ném lao nữ nhóm hạng thương tật F52/F53/F54. Với tấm huy chương mới nhất, Thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm thời xếp hạng 18 trên bảng tổng sắp huy chương.