VĐV châu Á thua vẫn có vé đi tiếp ở Roland Garros, lập kỷ lục & nhận 2,6 tỷ đồng

Thất bại nghẹt thở ở trận đấu quyết định vòng loại Roland Garros 2026, tay vợt 21 tuổi Coleman Wong (Hong Kong) tưởng chừng đã phải gói gém hành lý rời Paris. Thế nhưng, một kịch bản không tưởng đã xảy ra giúp anh hồi sinh từ "cửa tử", ghi danh vào lịch sử và nhận khoản tiền thưởng rất lớn.

Coleman Wong vừa trải qua "trận thua may mắn" ở Roland Garros 2026

Phép màu mang tên "Kẻ thua cuộc may mắn"

Trận đấu vòng loại cuối cùng diễn ra vào ngày 21/05/2026 giữa Coleman Wong (hạt giống số 4 vòng loại) và Juan Carlos Prado Angelo (Bolivia) đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Sau 2 giờ 21 phút giao tranh rực lửa, tay vợt châu Á đã phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2 (4-6, 6-3, 3-6).

Nỗi thất vọng cùng cực bao trùm lên ban huấn luyện của Wong khi giấc mơ bước vào vòng đấu chính thức (Main Draw) của giải Grand Slam đất nện tan thành mây khói. Nhưng trong thể thao, kịch tính luôn tồn tại đến phút chót.

Ngay trước thềm khởi tranh vòng chính, bất ngờ ban tổ chức thông báo tay vợt hạng 43 thế giới người Mỹ, Sebastian Korda tuyên bố rút lui.

Sự vắng mặt của Korda đã kích hoạt điều lệ Lucky Loser (Kẻ thua cuộc may mắn). Do sở hữu thứ hạng ATP cao nhất trong nhóm những tay vợt thất bại ở loạt trận vòng loại cuối, ngôi sao 21 tuổi của Hong Kong (Trung Quốc) đã được lựa chọn để thế chỗ trực tiếp vào vị trí của Sebastian Korda trên sơ đồ nhánh đấu của vòng 1.

Lucky Loser là suất dành cho các tay vợt thua ở vòng loại cuối cùng nhưng được chọn thay thế các tay vợt ở vòng chính rút lui vào phút chót (do chấn thương hoặc lý do cá nhân). Thứ tự ưu tiên dựa trên bảng xếp hạng ATP hiện tại của các tay vợt đó.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của quần vợt Hong Kong (TQ)

Tấm vé may mắn này đã biến Coleman Wong trở thành tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử quần vợt Hong Kong (TQ) (tính trong kỷ nguyên Mở từ 1968) góp mặt ở vòng đấu chính thức của Roland Garros.

Trước đó, ngôi sao trẻ sinh năm 2004 này đã là một "kỷ lục gia" của nước nhà khi là tay vợt duy nhất chạm đến thứ hạng 110 thế giới và từng lọt vào tới vòng 3 US Open.

Chưa đánh vòng chính, đút túi ngay 2,6 tỷ đồng

Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, suất "vé vớt" này còn mang lại cho Coleman Wong một phần thưởng tài chính cực khủng.

Theo công bố chính thức từ ban tổ chức Roland Garros 2026, tổng quỹ thưởng của giải đấu năm nay tăng lên mức kỷ lục 61,723 triệu Euro. Ban tổ chức đặc biệt tăng mạnh tiền thưởng cho các vòng đấu sớm. Cụ thể, bất kỳ tay vợt nào xuất hiện tại vòng 1 đơn nam đều chắc chắn nhận số tiền 87.000 Euro (tương đương gần 2,6 tỷ VNĐ). Khoản tiền này sẽ thuộc về Wong, ngay cả khi anh để thua ở trận đấu tới thì anh vẫn "hái ra tiền".

Thách thức cực đại từ "thần đồng" nước Bỉ

Theo kết quả bốc thăm phân nhánh sau khi nhận suất Lucky Loser, Coleman Wong sẽ thi đấu trận vòng 1 vào ngày 24/05/2026. Đối thủ của anh là Alexander Blockx, tay vợt bằng tuổi người Bỉ đang có phong độ cực kỳ hủy diệt và hiện đang xếp hạng 36 thế giới.

Xét về lịch sử đối đầu, hai tay vợt đang hòa nhau với tỷ số 1-1 trên mặt sân cứng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hai ngôi sao trẻ chạm trán trên mặt sân đất nện, nơi vốn là sở trường của Blockx tại các giải ATP.

Được trui rèn tại Học viện quần vợt danh tiếng Rafa Nadal, Coleman Wong đang sở hữu tâm lý vô cùng thoải mái sau khi từ "cõi chết trở về". Người hâm mộ Hong Kong đang kỳ vọng sức mạnh tinh thần đó sẽ giúp anh tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại Paris năm nay.