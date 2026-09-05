Bellingham hồi sinh dưới thời Mourinho nhờ vai trò mới tại Real Madrid

Bellingham trở lại với hình ảnh quen thuộc

Jude Bellingham đang có khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng trong màu áo Real Madrid. Tiền vệ 23 tuổi đã ghi 2 bàn và thực hiện 3 pha kiến tạo, góp phần giúp đội bóng giành 3 chiến thắng sau 4 trận dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở những con số. Bellingham đang được trao nhiều tự do hơn trong vai trò mới, qua đó trở nên nổi bật và có ảnh hưởng lớn hơn đến lối chơi của Real Madrid.

Việc được bố trí chơi cao hơn giúp Bellingham gần với vị trí từng giúp anh tạo dấu ấn mạnh mẽ ngay trong mùa giải đầu tiên tại Bernabeu. Ở mùa giải 2023-2024, tiền vệ người Anh ghi 23 bàn, góp phần giúp Real Madrid vô địch La Liga và Champions League.

Hai mùa giải tiếp theo của Bellingham kém ổn định hơn. Khả năng đóng góp trên mặt trận tấn công bị ảnh hưởng bởi việc anh phải thi đấu ở vị trí thấp hơn, bên cạnh những vấn đề thể lực kéo dài. Chấn thương vai khiến anh phải phẫu thuật vào năm 2025, trong khi vấn đề gân kheo vào năm 2026 khiến anh phải nghỉ thi đấu 10 trận.

Mourinho thay đổi cách sử dụng Bellingham

Kể từ khi trở lại dẫn dắt Real Madrid trong nhiệm kỳ thứ hai vào mùa hè này, Mourinho đã thực hiện một thay đổi quan trọng: giảm đáng kể khối lượng công việc phòng ngự mà Bellingham từng phải đảm nhiệm.

Sau chiến thắng 4-0 của Real Madrid trước Malaga tại La Liga, Mourinho cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức đội bóng theo một cách khác. Mùa giải trước, đôi khi Bellingham phòng ngự giống như một hậu vệ trái thứ hai. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi không muốn thấy điều đó nữa. Tôi đã thỏa thuận với cậu ấy".

Mourinho chủ yếu sử dụng Bellingham ở vị trí số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1. Anh thi đấu phía sau tiền đạo Kylian Mbappe và được phép di chuyển trên toàn bộ tuyến tấn công.

Cách bố trí này giúp Bellingham có vai trò rõ ràng hơn. Thay vì liên tục di chuyển giữa hàng tiền vệ, hàng phòng ngự và hàng công, anh có thể dành nhiều thời gian hơn ở những khu vực mà mình nguy hiểm nhất.

Mourinho giải thích: “Với tôi, đây là vị trí của cậu ấy. Khi kết nối với các tiền đạo, cậu ấy có thể ghi bàn. Cậu ấy phải chơi gần khung thành. Khi chơi ở vị trí số 6 hoặc số 8, chúng ta sẽ mất đi sự gần gũi của cậu ấy với khung thành. Tôi thích Jude như thế này".

Với vị trí mới, Bellingham có thể nhận bóng giữa các tuyến, dẫn bóng lên phía trước, phối hợp với các tiền đạo và thực hiện những pha xâm nhập vòng cấm vào thời điểm thích hợp.

Quan trọng hơn, anh có nhiều quyền chủ động hơn trong việc quyết định thời điểm di chuyển thay vì phải liên tục đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự ở khu vực sâu.

Sự đa năng giúp Bellingham trở nên đặc biệt

Theo Mourinho, sự đa năng chính là một trong những yếu tố khiến Bellingham trở nên đặc biệt giá trị. Anh có thể gây áp lực lên đối phương, giành lại bóng, ghi bàn, tham gia không chiến và đưa bóng lên phía trước.

Mourinho cũng nhắc đến cách HLV Thomas Tuchel sử dụng Bellingham tại World Cup như một ví dụ về việc khai thác tốt nhất khả năng của tiền vệ người Anh.

Tại World Cup, Bellingham là một trong những cầu thủ nổi bật của đội tuyển Anh. Anh ghi 7 bàn và có 1 kiến tạo sau 8 lần ra sân, trong bối cảnh những phẩm chất tấn công được tạo điều kiện để phát huy.

Trải nghiệm đó dường như cũng giúp Bellingham có thêm sự tự tin. Anh trở lại Real Madrid muộn hơn phần lớn đồng đội và có ít thời gian hơn để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Khởi đầu tích cực nhưng mùa giải còn dài

Ba chiến thắng tại La Liga sau 4 trận, cùng 10 bàn thắng và chỉ 3 lần thủng lưới, là những tín hiệu tích cực đối với Real Madrid. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn đầu mùa giải và những yêu cầu dành cho đội bóng sẽ tăng lên khi lịch thi đấu trở nên dày đặc, đặc biệt với Champions League.

Mới nhất ở vòng 4, Real Madrid đã để thua Betis 0-1 trên sân khách. Đây là trận đấu Bellingham chơi khá tốt nhưng không thể giúp đội nhà có chiến thắng. Điều đó cho thấy chặng đường phía trước với Bellingham và các đồng đội là rất khó khăn.

Điểm mạnh lớn của Bellingham từ trước đến nay là khả năng tác động đến nhiều khía cạnh của một trận đấu. Hệ thống của Mourinho đang giúp anh có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với việc sử dụng những phẩm chất đó ở đâu và vào thời điểm nào.

“Tôi đang có rất nhiều niềm vui, thực sự tận hưởng bóng đá của mình, và đó là lý do tôi đang thi đấu tốt”, Bellingham chia sẻ với truyền thông của CLB.