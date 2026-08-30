Ngắm vóc dáng quyến rũ vạn người mê của nữ MC nóng bỏng bậc nhất Canada

Cuộc chuyển giao vị trí dẫn chương trình biểu tượng tại beIN Sports

Kênh truyền hình thể thao hàng đầu beIN Sports vừa xác nhận cựu tiền vệ 37 tuổi Kaylyn Kyle sẽ trở thành người dẫn chương trình mới cho các giải đấu lớn như Premier League và Champions League tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Kaylyn Kyle chuẩn bị trở thành người dẫn chương trình chính cho các buổi phát sóng Premier League trên beIN Sports.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi MC gạo cội Richard Keys (69 tuổi) cùng người bạn đồng hành Andy Gray chia tay nhà đài sau 13 năm gắn bó.

Kyle vừa chia tay vai trò bình luận viên trên Apple TV vào đầu tháng này.

Cựu tiền vệ này đã chuyển hướng sang sự nghiệp truyền hình sau khi giải nghệ.

Kaylyn Kyle dự kiến sẽ chính thức ra mắt khán giả ngay trong buổi phát sóng trận đấu giữa Liverpool và Nottingham Forest cuối tuần này, đồng thời chuẩn bị chuyển sang sinh sống và làm việc tại Qatar.

Sự nghiệp thi đấu ấn tượng và bước tiến mạnh mẽ trong ngành truyền hình

Trước khi trở thành MC bóng đá nổi tiếng, Kaylyn Kyle từng là ngôi sao tài năng của bóng đá nữ Canada với 101 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và từng giành huy chương đồng tại Olympic London 2012.

Kyle từng giành huy chương đồng tại Kỳ Olympic London 2012.

Cô từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ danh tiếng như Vancouver Whitecaps, Seattle Reign hay Orlando Pride trước khi giải nghệ vào năm 2017.

Kyle từng có 101 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia Canada.

Sau khi rời sân cỏ, Kyle gặt hái nhiều thành công trong vai trò bình luận viên và dẫn chương trình cho TSN, Inter Miami, Apple TV và từng hợp tác với beIN Sports tại World Cup 2022.

Hiện tại, mỹ nhân người Canada cũng sở hữu trang cá nhân thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi nhờ phong cách sống hiện đại và cuốn hút.

Nữ dẫn chương trình hiện sở hữu 152.000 người theo dõi trên Instagram.