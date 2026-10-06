Lịch thi đấu tennis Thượng Hải Masters 2026 mới nhất
Lịch thi đấu Thượng Hải Masters 2026 diễn ra từ ngày 7/10 đến 18/10 tại Trung Quốc, quy tụ Djokovic, Alcaraz, Zverev cùng dàn sao ATP trong cuộc đua kéo dài gần hai tuần.
Lịch thi đấu Vòng loại cuối
Lịch thi đấu Vòng 1
Lịch thi đấu Vòng 2
Lịch thi đấu Vòng 3
Lịch thi đấu Vòng 4
chak-lam-coleman-vs-cruz
Chak Lam Coleman Wong
2
Cruz Hewitt
0
20:00
05/10
kimmer-vs-nishesh
Kimmer Coppejans
2
Nishesh Basavareddy
0
18:25
05/10
alex-vs-lloyd
Alex Bolt
0
Lloyd Harris
2
18:05
05/10
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|25
|11,000
|16
|2
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|9,630
|19
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|5,060
|16
Novak Djokovic tiếp tục viết nên lịch sử khi ngược dòng đánh bại Alexander Zverev ở tứ kết Trung Quốc Open. Chiến thắng giúp tay vợt Serbia lập kỷ lục...
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/10/2026 02:40 AM (GMT+7)