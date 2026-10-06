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Trận đấu nổi bật

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Xinran Sun 0

Lịch thi đấu tennis Thượng Hải Masters 2026 mới nhất

Sự kiện: ATP Tour

Lịch thi đấu Thượng Hải Masters 2026 diễn ra từ ngày 7/10 đến 18/10 tại Trung Quốc, quy tụ Djokovic, Alcaraz, Zverev cùng dàn sao ATP trong cuộc đua kéo dài gần hai tuần.

Lịch thi đấu Vòng loại cuối

Thứ 3, ngày 06/10/2026

Lịch thi đấu Vòng 1

Thứ 4, ngày 07/10/2026

Lịch thi đấu Vòng 2

Thứ 6, ngày 09/10/2026

Lịch thi đấu Vòng 3

Chủ nhật, ngày 11/10/2026

Lịch thi đấu Vòng 4

Thứ 3, ngày 13/10/2026
Kết quả thi đấu
chak-lam-coleman-vs-cruz
Chak Lam Coleman Wong
2
Cruz Hewitt
0
20:00
05/10
kimmer-vs-nishesh
Kimmer Coppejans
2
Nishesh Basavareddy
0
18:25
05/10
alex-vs-lloyd
Alex Bolt
0
Lloyd Harris
2
18:05
05/10

Xem thêm Kết quả thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 25 11,000 16
2
Alexander Zverev
 Germany 29 9,630 19
3
Carlos Alcaraz
 Spain 23 5,060 16

Xem thêm Bảng xếp hạng

Djokovic ngược dòng hạ Zverev, phá kỷ lục của Nadal
Djokovic ngược dòng hạ Zverev, phá kỷ lục của Nadal

Novak Djokovic tiếp tục viết nên lịch sử khi ngược dòng đánh bại Alexander Zverev ở tứ kết Trung Quốc Open. Chiến thắng giúp tay vợt Serbia lập kỷ lục...

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 02:40 AM (GMT+7)
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