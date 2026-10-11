Đỉnh cao tennis Thượng Hải Masters: Zverev cẩn thận sảy chân, Shelton gặp thử thách lớn

Zverev – Halys: Khoảng 17h, 11/10 (Vòng 3 Thượng Hải Masters)

Với thành tích toàn thắng trong ba lần đối đầu trước đây, tay vợt người Đức được đánh giá cao hơn, dù đối thủ đang cho thấy tinh thần thi đấu đáng gờm.

Zverev (bên trái) được đánh giá cao hơn hẳn nhưng không thể chủ quan trước tay vợt Halys (bên phải)

Zverev khởi đầu giải đấu tại Thượng Hải bằng chiến thắng 6-4, 7-6(4) trước Wu Yibing. Tay vợt người Đức chỉ đối mặt một break point và duy trì thế chủ động trong phần lớn trận đấu. Anh đang hướng tới danh hiệu Thượng Hải Masters đầu tiên, sau khi từng vào chung kết năm 2019 nhưng để thua Daniil Medvedev.

Ở phía bên kia, Halys vừa tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước Alexander Blockx. Tay vợt Pháp cứu hai match point, thắng set hai trong loạt tie-break căng thẳng với tỷ số 11-9 trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 4-6, 7-6(9), 6-4 sau 2 giờ 8 phút. Khả năng giữ bình tĩnh ở thời điểm quyết định sẽ là điểm tựa quan trọng của Halys khi đối đầu hạt giống hàng đầu.

Hai tay vợt đã gặp nhau ba lần trong năm 2026 và Zverev đều giành chiến thắng. Đáng chú ý, tại US Open, tay vợt Đức từng vượt qua Halys sau năm set dù có thời điểm đứng trước nguy cơ bị loại. Điều đó cho thấy Halys đủ sức gây khó khăn nếu duy trì phong độ hiện tại, nhưng Zverev vẫn nhỉnh hơn về đẳng cấp và kinh nghiệm ở những thời khắc then chốt.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-1

Shelton – Gea: Khoảng 11h, 11/10 (Vòng 3 Thượng Hải Masters)

Sau chiến thắng trong ngày sinh nhật tuổi 24, tay vợt người Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sức mạnh giao bóng và kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn.

Shelton đang rất sung sức

Shelton vừa vượt qua Daniel Altmaier với tỷ số 6-3, 7-6(6). Tay vợt từng vào chung kết US Open kiểm soát tốt set đầu, sau đó thể hiện bản lĩnh trong loạt tie-break set hai để khép lại trận đấu. Thành tích tốt nhất của Shelton tại Thượng Hải trước đây là vào tứ kết năm 2023, và anh có thể tiến sâu hơn nếu duy trì phong độ hiện tại.

Đối thủ của Shelton là Gea, VĐV Pháp đang gây chú ý với những bước tiến đáng kể trong mùa giải 2026. Sau khi ngược dòng đánh bại Jaime Faria ở vòng đầu, Gea tiếp tục vượt qua đồng hương Ugo Humbert. Anh thắng 6-4, 3-6, 6-1 sau 1 giờ 46 phút, đặc biệt bùng nổ ở set quyết định khi thắng liền năm game đầu tiên. Gea cũng vừa giành danh hiệu ATP đầu tiên tại Los Cabos và vươn lên hạng 51 trên bảng xếp hạng trực tiếp.

Dù Gea đang có đà tiến bộ, thử thách mang tên Shelton sẽ khó khăn hơn đáng kể. Mặt sân cứng ngoài trời có tốc độ nhanh phù hợp với những cú giao bóng uy lực của tay vợt Mỹ. Nếu hạn chế được lỗi tự đánh hỏng và giữ vững nhịp độ, Shelton có nhiều cơ hội kết thúc trận đấu sau hai set.

Dự đoán kết quả: Ben Shelton thắng 2-0.

Cerundolo – Mensik: Khoảng 12h30, 11/10 (Vòng 3 Thượng Hải Masters)

Với thành tích toàn thắng trong cả ba lần chạm trán trước đây, tay vợt Argentina có cơ sở để hướng tới tấm vé vào vòng 4.

Cerundolo giành quyền vào vòng 3 sau khi đánh bại Roman Safiullin với tỷ số 7-6(5), 6-3 trong 1 giờ 36 phút. Tay vợt Argentina thể hiện bản lĩnh ở set đầu trước khi kiểm soát tốt thế trận trong set hai. Thành tích tốt nhất của anh tại hệ thống Masters 1000 mùa giải 2026 là vào tứ kết Miami Open.

Trong khi đó, Mensik khởi đầu chiến dịch tại Thượng Hải bằng chiến thắng 6-3, 6-3 trước Miomir Kecmanovic. Tay vợt CH Séc tận dụng thành công cả ba cơ hội bẻ giao bóng và giành 89% số điểm khi thực hiện giao bóng một. Những con số này cho thấy Mensik đang có khả năng giao bóng tốt, yếu tố quan trọng trên mặt sân cứng ngoài trời.

Đây là lần thứ tư hai tay vợt gặp nhau. Cerundolo đang dẫn 3-0 về thành tích đối đầu, trong đó có chiến thắng 6-3, 6-3 tại China Open tuần trước. Tay vợt Argentina thường chiếm ưu thế trong những pha đôi công thuận tay, khiến Mensik khó triển khai lối đánh sở trường.

Muốn tạo bất ngờ, Mensik cần duy trì hiệu quả giao bóng và hạn chế các loạt bóng bền bất lợi. Tuy nhiên, Cerundolo đang có lợi thế rõ ràng về đối đầu cũng như sự tự tin sau chiến thắng gần nhất. Nếu tiếp tục kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, tay vợt Argentina có nhiều cơ hội nối dài chuỗi thắng trước đối thủ người CH Séc.

Dự đoán kết quả: Cerundolo thắng 2-1.

Lịch thi đấu Thượng Hải Masters ngày 11/10