Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trực tiếp tennis Van De Zandschulp - Djokovic: "Nole" quyết phục hận (Australian Open)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay Australian Open 2026 Novak Djokovic

(Khoảng 15h, 24/1, vòng 3 Australian Open 2026) Djokovic từng nếm mùi thất bại trước Van De Zandschulp trong năm 2025 và anh quyết phục hận trong năm 2026.

  

Trực tiếp tennis Van De Zandschulp - Djokovic: "Nole" quyết phục hận (Australian Open) - 1
Van De Zandschulp
Djokovic
Trực tiếp tennis Van De Zandschulp - Djokovic: "Nole" quyết phục hận (Australian Open) - 1

Djokovic quyết phục hận Van De Zandschulp

Van De Zandschulp từng gieo sầu tới Djokovic ở Indian Wells 2026. Điều đó khiến thành tích đối đầu giữa đôi bên trở thành hòa 1-1. "Nole" không hề hài lòng với thống kê đó và anh quyết tâm khiến Van De Zandschulp ôm hận ở trận đấu tới. 

Phong độ của Djokovic đang được duy trì tốt. Tay vợt người Serbia chưa thua set đấu nào ở Australian Open 2026. Đây là cơ sở để "Nole" nghĩ tới ngày thi đấu thăng hoa trước Van De Zandschulp. 

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ
Sinner là "vua", Alcaraz và Djokovic chỉ là kẻ thách thức ở Australian Open 2026
Sinner là "vua", Alcaraz và Djokovic chỉ là kẻ thách thức ở Australian Open 2026

(Tin thể thao, tin tennis) Australian Open 2026 cận kề, cán cân quyền lực đang nghiêng hẳn về Jannik Sinner. Trong khi đó, Carlos Alcaraz và Novak...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/01/2026 10:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp + video tennis hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN