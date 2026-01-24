Trực tiếp tennis Van De Zandschulp - Djokovic: "Nole" quyết phục hận (Australian Open)
(Khoảng 15h, 24/1, vòng 3 Australian Open 2026) Djokovic từng nếm mùi thất bại trước Van De Zandschulp trong năm 2025 và anh quyết phục hận trong năm 2026.
Djokovic quyết phục hận Van De Zandschulp
Van De Zandschulp từng gieo sầu tới Djokovic ở Indian Wells 2026. Điều đó khiến thành tích đối đầu giữa đôi bên trở thành hòa 1-1. "Nole" không hề hài lòng với thống kê đó và anh quyết tâm khiến Van De Zandschulp ôm hận ở trận đấu tới.
Phong độ của Djokovic đang được duy trì tốt. Tay vợt người Serbia chưa thua set đấu nào ở Australian Open 2026. Đây là cơ sở để "Nole" nghĩ tới ngày thi đấu thăng hoa trước Van De Zandschulp.
