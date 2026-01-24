Trực tiếp tennis Van De Zandschulp - Djokovic: "Nole" quyết phục hận (Australian Open)

Djokovic quyết phục hận Van De Zandschulp

Van De Zandschulp từng gieo sầu tới Djokovic ở Indian Wells 2026. Điều đó khiến thành tích đối đầu giữa đôi bên trở thành hòa 1-1. "Nole" không hề hài lòng với thống kê đó và anh quyết tâm khiến Van De Zandschulp ôm hận ở trận đấu tới.

Phong độ của Djokovic đang được duy trì tốt. Tay vợt người Serbia chưa thua set đấu nào ở Australian Open 2026. Đây là cơ sở để "Nole" nghĩ tới ngày thi đấu thăng hoa trước Van De Zandschulp.