Bình luận viên bị 'ném đá' vì trù ẻo Djokovic chấn thương

"Tôi nghĩ cơ hội lớn nhất của Pedro Martinez là khi Djokovic bị rách cơ khép háng trong một pha trượt chân. Đó có lẽ là điều Martinez cần", Masur bình luận gây sốc ở set ba, khi Djokovic vượt trội hoàn toàn đối thủ và đang tiến gần chiến thắng ngày 19/1.

Dù bình luận của Masur dường như là một lời ca ngợi sức mạnh của Djokovic, nhiều CĐV vẫn cảm thấy bức xúc khi cho rằng bình luận viên này đang hy vọng chủ nhân 24 Grand Slam dính chấn thương. "Grand Slam này cần một bình luận viên mới, Craig Tiley hãy sa thải Masur", một fan của Djokovic bình luận trên trang chủ mạng xã hội X của Australia Mở rộng.

CEO Australia Mở rộng, Craig Tiley chưa đưa ra bình luận về sự việc. Tuy nhiên, sau trận Masur cũng chính là người phỏng vấn Nole. Tại đây, bình luận viên gạo cội tiếp tục gây khó hiểu khi nói ông "phấn khích" trước thể hình của tay vợt Serbia, trong lúc màn hình lớn chiếu lại cảnh Djokovic cởi áo mừng danh hiệu vô địch năm 2012.

BLV Masur (trái) phỏng vấn Djokovic sau trận gặp Martinez, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 19/1. Ảnh: Sports Mail

"Novak, chắc hẳn anh đã chăm sóc rất tốt cho thể chất", Masur nói. "Điều này thật ấn tượng, tỷ lệ mỡ là bao nhiêu nhỉ, chắc là 1%?". Đáp lại, tay vợt 38 tuổi nói anh ước có một tỷ lệ cơ thể như vậy, nhưng mọi thứ đã khác đi sau 15 năm.

Trước trận của Djokovic, Masur cũng gây khó hiểu trong cuộc phỏng vấn Andrey Rublev. Bình luận viên chủ nhà muốn có thêm nhiều cuộc phỏng vấn với tay vợt Nga, bởi "chúng ta chưa thực sự kết nối được với nhau, nhưng sẽ làm được thôi". Rublev sau đó phản bác, khẳng định giữa hai người không có mối quan hệ nào và đám đông CĐV trên khán đài bật cười.

Djokovic khởi đầu Grand Slam tại Melbourne suôn sẻ khi thắng 6-3, 6-2, 6-2 trước đối thủ Tây Ban Nha Pedro Martinez, qua đó có trận thắng thứ 100 tại giải. Trước đó, Nole gây lo lắng khi rút khỏi sự kiện ở Adelaide và bỏ dở hai buổi tập đầu tại Australia Mở rộng.

Đối thủ của Djokovic ở vòng hai là tay vợt chơi vòng loại người Italy, Francesco Maestrelli. Trong lần đầu dự giải, tài năng 23 tuổi vượt qua Terence Atmane 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1, 6-1 để giành chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu chính của một giải Grand Slam.