Trực tiếp tennis Djokovic - Musetti: Thắng may mắn nhờ đối thủ bỏ cuộc (Australian Open) (Kết thúc)

Set 1 Set 2 Set 3 Novak Djokovic 4(0) 3(0) 3(0) Lorenzo Musetti 6(0) 6(0) 1(0) SET 1 1-0 Game cho Djokovic Những tình huống đánh bóng nặng của Djokovic khiến cho Musetti không thể chống đỡ. 2-0 Djokovic có break point Xem video Djokovic thi đấu xuất sắc từ sớm để có break point trước Musetti. 2-1 Đến lượt Musetti có break point Djokovic đánh lỗi nhiều ở game này nên anh bị Musetti giành break. 2-2 Game cho Musetti Xem video Musetti thi đấu quyết tâm để gỡ hòa Djokovic. 2-3 Break point thứ 2 dành cho Musetti Musetti có những cú đánh trả rất nặng để giành break point thứ 2 trước Djokovic. 2-4 Game trắng cho Musetti Xem video Những pha giao bóng uy lực của Musetti đã khiến cho Djokovic không thể chống đỡ. 3-4 Bỏ lỡ break point đáng tiếc Musetti có tới 2 cơ hội giành break point trước Djokovic ở game đấu này, nhưng Musetti không tận dụng được. 3-5 Game cho Musetti Xem video Musetti duy trì phong độ ổn định cần thiết trước Djokovic để tiếp tục dẫn trước "Nole". 4-5 Game cho Djokovic Djokovic đang cố gắng níu giữ cơ hội lật ngược thế cờ trước Musetti. 4-6 Game & set point cho Musetti!!! Xem video Những cú thuận tay và trái tay của Musetti rất ổn định, qua đó giúp anh thắng set 1 với tỷ số 6-4. SET 2 0-1 Musetti lại giành break point!! Musetti đánh trả quá bản lĩnh để tiếp tục có break point trước Djokovic. 1-1 Tới lượt Djokovic bẻ game của Musetti Xem video Djokovic nhanh chóng bẻ game cầm giao bóng của Musetti để cân bằng tỷ số ở set 2. 1-2 Musetti giành break point thứ 2!! Musetti đang gây ra nhiều khó khăn cho Djokovic khi anh giành break point thứ 2 của set 2. 1-3 Game cho Musetti Xem video Musetti thi đấu tốt hơn ở game cầm giao bóng để không cho Djokovic có cơ hội giành break point. 2-3 Djokovic níu giữ cơ hội Djokovic không còn mắc nhiều sai sót giống như ở đầu set 2, qua đó thắng game này thuyết phục. 2-4 Game cho Musetti Xem video Musetti đang tiến những bước vững chắc để có được chiến thắng ở set đấu thứ 2. 3-4 Game cho Djokovic Musetti kiếm break point thứ 3 ở set 2 nhưng bất thành. 3-5 Game cho Musetti Xem video Djokovic có cơ hội bẻ game cầm giao bóng của Musetti nhưng không tận dụng được. 3-6 Game & set point cho Musetti Xem video Break point thứ 3 ở set 2 thuộc về Musetti, qua đó tay vợt này khép lại set đấu với chiến thắng 6-3. SET 3 0-1 Musetti khởi đầu set 3 thuận lợi Musetti thắng dễ Djokovic ở game khởi đầu set 3. 1-1 Game cho Djokovic Xem video Djokovic đáp trả lại Musetti cũng bằng game thắng thuyết phục. 2-1 Djokovic bẻ game của Musetti Musetti dường như bị đau nên anh gần như bỏ cuộc trong những tình huống so vợt với Djokovic. 3-1 Game cho Djokovic Xem video Chấn thương gặp phải khiến Musetti không còn đủ khả năng bẻ game của Djokovic. Musetti bỏ cuộc giữa chừng, Djokovic đi tiếp may mắn Xem video Trong lúc Djokovic dẫn 40-15 Musetti ở game 5 set 3, Musetti bất ngờ bỏ cuộc. Vết đau ở đùi phải khiến anh không thể tiếp tục thi đấu.

Chờ cú sốc từ tay vợt Italia

Djokovic với kinh nghiệm và khả năng điều phối bóng thượng thừa sẽ tìm cách khai thác tối đa những sơ hở nhỏ nhất của đối thủ. Ngược lại, Musetti sẽ kỳ vọng vào sự hưng phấn và những cú trái tay một chạm mang thương hiệu cá nhân để tạo nên bất ngờ.

Dù Djokovic vẫn là cái tên được đánh giá cao hơn, nhưng với phong độ đang cao và đầy tự tin trên sân cứng, Lorenzo Musetti hoàn toàn có khả năng viết lại kịch bản đối đầu nếu Nole không duy trì được sự tập trung cao nhất.

Musetti trên đà phong độ cao ở sân cứng

Từng là tay vợt sở trường sân đất nện, Lorenzo Musetti đã đạt phong độ rất cao kể từ mùa giải sân cứng cuối năm ngoái. Anh vào tứ kết US Open, chung kết Hong Kong Open, tứ kết Melbourne International và giờ là tứ kết Australian Open. Phong độ này đã giúp anh vươn lên top 5.

Djokovic được nghỉ đúng lúc

Novak Djokovic vẫn đang giữ phong độ ổn định ở giải đấu anh là bá chủ với 10 danh hiệu vô địch. Huyền thoại người Serbia còn gặp may khi ở vòng 4 anh đã được nghỉ do Jakub Mensik bỏ cuộc. Có thể xem đây là thời gian nghỉ lý tưởng vì các trận tới sẽ chỉ càng dằng dai hơn cho Nole.

Dù đã thắng 9 thua 1 trong 10 trận Musetti, Djokovic thường không dễ thắng được tay vợt người Italia. 4 trận trong số đó đã phải vào set quyết định, bao gồm lần gặp gần nhất tại trận chung kết ở Athens chỉ cách đây vài tuần.