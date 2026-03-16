Gavi chính thức trở lại sau 6 tháng chấn thương, Barca đón "viện binh" chất lượng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Gavi chính thức trở lại sau 6 tháng chấn thương, Barca đón "viện binh" chất lượng

Tiền vệ trẻ Gavi đã chính thức thi đấu trở lại sau hơn 6 tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Sự trở lại của ngôi sao người Tây Ban Nha được xem là cú hích lớn cho đội bóng xứ Catalunya trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Tiền vệ trẻ Gavi đã chính thức nhận được sự cho phép từ đội ngũ y tế của FC Barcelona sau hơn 6 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Anh đã ra sân ở trận Barca thắng Sevilla 5-2 đêm qua.

Tiền vệ Gavi trở lại ở trận gặp Sevilla

Ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo La Masia gặp vấn đề ở đầu gối vào cuối tháng 8 năm ngoái trong một trận đấu và buộc phải tiến hành phẫu thuật nội soi để xử lý chấn thương. Ban đầu, đội ngũ y tế của Barcelona dự đoán quá trình hồi phục của tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ kéo dài trong vài tháng.

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện tình trạng tổn thương ở đầu gối của Gavi nghiêm trọng hơn so với đánh giá ban đầu. Điều này khiến quá trình hồi phục của tiền vệ 20 tuổi kéo dài lâu hơn dự kiến, đồng thời buộc anh phải trải qua một chương trình phục hồi chức năng nghiêm ngặt.

Trong suốt thời gian điều trị, Gavi đã tích cực tập luyện để lấy lại thể trạng và cảm giác bóng. Sau nhiều tháng làm việc cùng đội ngũ y tế và chuyên gia thể lực, tiền vệ người Tây Ban Nha cuối cùng cũng nhận được tín hiệu tích cực.

Ở trận gặp Sevilla đêm qua, Gavi đã được cho ra sân từ băng ghế dự bị ở phút 83 và góp công cùng toàn đội trong thắng lợi tưng bừng 5-2 trước đối thủ.

Sự trở lại của Gavi được đánh giá là cú hích quan trọng đối với Barcelona trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Đội bóng xứ Catalunya hiện đang gặp không ít khó khăn ở tuyến giữa khi Frenkie de Jong vẫn đang điều trị chấn thương, trong khi Pedri phải được chăm sóc kỹ càng về thể lực cẩn thận sau những vấn đề về thể trạng trong thời gian qua.

Nóng tranh cử chủ tịch Barca: Đối thủ dùng Haaland làm "vũ khí" để hạ bệ Laporta
Cuộc đua ghế chủ tịch Barcelona đang trở nên nóng bỏng. Victor Font, đối thủ nặng ký của Laporta, hứa hẹn sẽ đem về Haaland cho đội chủ sân Nou Camp.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/03/2026 15:04 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Barcelona Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN