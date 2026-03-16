Gavi chính thức trở lại sau 6 tháng chấn thương, Barca đón "viện binh" chất lượng

Tiền vệ trẻ Gavi đã chính thức nhận được sự cho phép từ đội ngũ y tế của FC Barcelona sau hơn 6 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Anh đã ra sân ở trận Barca thắng Sevilla 5-2 đêm qua.

Ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo La Masia gặp vấn đề ở đầu gối vào cuối tháng 8 năm ngoái trong một trận đấu và buộc phải tiến hành phẫu thuật nội soi để xử lý chấn thương. Ban đầu, đội ngũ y tế của Barcelona dự đoán quá trình hồi phục của tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ kéo dài trong vài tháng.

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện tình trạng tổn thương ở đầu gối của Gavi nghiêm trọng hơn so với đánh giá ban đầu. Điều này khiến quá trình hồi phục của tiền vệ 20 tuổi kéo dài lâu hơn dự kiến, đồng thời buộc anh phải trải qua một chương trình phục hồi chức năng nghiêm ngặt.

Trong suốt thời gian điều trị, Gavi đã tích cực tập luyện để lấy lại thể trạng và cảm giác bóng. Sau nhiều tháng làm việc cùng đội ngũ y tế và chuyên gia thể lực, tiền vệ người Tây Ban Nha cuối cùng cũng nhận được tín hiệu tích cực.

Ở trận gặp Sevilla đêm qua, Gavi đã được cho ra sân từ băng ghế dự bị ở phút 83 và góp công cùng toàn đội trong thắng lợi tưng bừng 5-2 trước đối thủ.

Sự trở lại của Gavi được đánh giá là cú hích quan trọng đối với Barcelona trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Đội bóng xứ Catalunya hiện đang gặp không ít khó khăn ở tuyến giữa khi Frenkie de Jong vẫn đang điều trị chấn thương, trong khi Pedri phải được chăm sóc kỹ càng về thể lực cẩn thận sau những vấn đề về thể trạng trong thời gian qua.