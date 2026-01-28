Sinner - Swiatek thiết lập trật tự mới, Australian Open 2026 ngập tràn kỷ lục

Australian Open 2026 chứng kiến một trong những ngày thi đấu có nhiều dấu mốc nhất lịch sử giải đấu. Ngày 26/1 là thời điểm xác định các suất tứ kết, và là ngày Jannik Sinner và Iga Swiatek cùng nhau viết lại nhiều trang kỷ lục, đồng thời kéo theo hàng loạt cột mốc đáng nhớ của các tay vợt hàng đầu khác.

Sinner đang cho thấy khả năng thích ứng với nắng nóng ở Úc

Jannik Sinner: Khi bản lĩnh vượt qua điểm khó khăn

Với chiến thắng gần nhất ở vòng 4 Australian Open 2026 trước Luciano Darderi, Sinner đã thắng 22 trong 30 game tiếp theo kể từ khi trận đấu của anh bị gián đoạn bởi Heat Rule (quy định tạm dừng thi đấu vì nắng nóng cực đoan) ở vòng 3. Đây được xem là điểm xoay chiều cho phong độ của tay vợt người Ý, khi anh càng đánh càng lạnh lùng và chính xác.

Sinner trở thành tay vợt thứ hai trong Kỷ nguyên Mở (Open Era, giai đoạn từ năm 1968) thắng 18 trận ATP liên tiếp trước các đối thủ cùng quốc tịch, chỉ sau Guillermo Vilas. Một kỷ lục phản ánh tâm lý thép trong các trận “nội chiến” vốn rất dễ gây áp lực.

Chuỗi 18 trận thắng liên tiếp giúp Sinner vươn lên top 5 chuỗi thắng dài nhất lịch sử nội dung đơn nam Australian Open, cân bằng thành tích của Jim Courier giai đoạn 1992-1994. Điều đáng nói là Sinner đang ở độ tuổi sung mãn nhất, khiến chuỗi này hoàn toàn có thể kéo dài.

Ở tuổi 23, Sinner là tay vợt trẻ thứ ba trong Open Era lọt vào tứ kết 9 Grand Slam liên tiếp, chỉ đứng sau Pete Sampras và Novak Djokovic. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh đã bước sang đẳng cấp “ổn định Grand Slam”, yếu tố phân biệt nhà vô địch lớn với phần còn lại.

Iga Swiatek: Sự lạnh lùng được nâng cấp thành kỷ lục

Sau trận thắng vòng 4 Australian Open, Swiatek là tay vợt trẻ nhất kể từ Serena Williams (2002-2003) lọt vào tứ kết 6 Grand Slam liên tiếp. Không còn là phong độ nhất thời, Swiatek đang duy trì guồng thi đấu ổn định (groove, trạng thái thi đấu trơn tru, liền mạch) ở đẳng cấp cao nhất.

Rất khó đánh bại Swiatek vào lúc này

Cô trở thành tay vợt trẻ nhất đạt 50 chiến thắng sân cứng (hard court, mặt sân cứng) tại các giải Grand Slam, kể từ Caroline Wozniacki năm 2014. Điều này đặc biệt quan trọng, bởi sân cứng là mặt sân khắc nghiệt nhất về thể lực và sự toàn diện.

Swiatek đã thắng 33 set với tỷ số 6-0 (bagel, thắng trắng một set) tại Grand Slam kể từ khi ra mắt năm 2019. Con số này nhiều hơn 22 set so với nhóm xếp thứ hai (Sabalenka và Gauff). Đây là sức mạnh, là khả năng bóp nghẹt trận đấu của tay vợt Ba Lan.

Những cột mốc khác trong ngày thi đấu 26/1

- Jessica Pegula (31 tuổi 328 ngày) trở thành tay vợt Mỹ lớn tuổi nhất trong Open Era đánh bại đương kim vô địch Grand Slam, vượt kỷ lục cũ của Serena Williams.

- Pegula đồng thời là tay vợt lớn tuổi nhất vào tứ kết Grand Slam liên tiếp mà không thua set nào, kể từ Serena (Australian Open 2017).

- Amanda Anisimova là tay vợt trẻ thứ hai của thập kỷ vào tứ kết cả 4 Grand Slam, chỉ sau Swiatek.

- Lần đầu tiên kể từ năm 2001, 4 tay vợt Mỹ cùng vào tứ kết đơn nữ Australian Open.

- Lorenzo Musetti là tay vợt thứ ba sinh sau năm 2000 vào tứ kết đủ cả 4 Grand Slam, sau Sinner và Alcaraz.

- Taylor Fritz trở thành đối thủ hiếm hoi mà Musetti đánh bại trên cả 3 mặt sân (cứng, cỏ, đất nện).

- Elena Rybakina lọt top 3 tay vợt vào nhiều tứ kết Grand Slam không thua set nhất kể từ 2021.

- Lần đầu tiên trong lịch sử Kỷ nguyên Mở, top 6 hạt giống nam và nữ cùng góp mặt ở tứ kết Grand Slam.