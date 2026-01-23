Alcaraz "so tài" Federer & lập kỷ lục Australian Open, không thể cản Sabalenka

Ngày thi đấu thứ 4 của Australian Open 2026 (21/1) chứng kiến những bước tiến đầy thuyết phục của các tay vợt hàng đầu thế giới. Trên mặt sân Melbourne Park, Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định vị thế số 1 ATP bằng phong độ ổn định và bản lĩnh đúng lúc, trong khi Aryna Sabalenka cho thấy vì sao cô vẫn là thế lực khó bị ngăn cản nhất ở nội dung đơn nữ.

Alcaraz vẫn đang băng băng tiến về "ga tàu cuối" ở Australian Open 2026

Alcaraz: Vừa chơi golf với Federer, vừa viết tiếp lịch sử

Ít ai ngờ rằng, trước chiến thắng ở vòng 2 Australian Open, Carlos Alcaraz thư giãn bằng môn golf tại Melbourne cùng huyền thoại Roger Federer. Nhưng khi trở lại sân đấu, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn giữ trọn sự tập trung và đẳng cấp.

Alcaraz vượt qua Yannick Hanfmann sau ba set với tỷ số 7-6(4), 6-3, 6-2 để tiến vào vòng 3. Trận đấu khởi đầu không hề dễ dàng khi Alcaraz phải chống đỡ những cú đánh “như bom” từ đối thủ lớn hơn anh tới 12 tuổi, nhưng sự lì lợm và khả năng tăng tốc đúng thời điểm đã giúp hạt giống số 1 kiểm soát hoàn toàn thế trận sau loạt tie-break set đầu.

Ở tuổi 22, Alcaraz vững bước tại Melbourne và còn đứng trước cột mốc đặc biệt, nếu vô địch Australian Open, anh sẽ trở thành tay vợt nam trẻ nhất trong lịch sử hoàn tất Career Grand Slam, vượt qua kỷ lục của Rafael Nadal. Đáng chú ý, Alcaraz vẫn chưa từng vượt qua tứ kết tại giải đấu này, đây động lực đủ lớn để anh chơi thứ tennis quyết đoán và giàu năng lượng hơn bao giờ hết.

Ở trận đấu vừa qua, Carlos Alcaraz đánh dấu thành tích toàn thắng 22-0 tại các trận Grand Slam trước đối thủ ngoài top 100 ATP, trong đó có 12 trận thắng sau 3 set.

Sabalenka: Sự ổn định đáng sợ của số 1 thế giới

Ở nội dung đơn nữ, Aryna Sabalenka tiếp tục trình diễn phong độ gần như hoàn hảo. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Bai Zhuoxuan, tay vợt số 1 WTA chỉ cần hai set để giành chiến thắng 6-3, 6-1, dù có đôi chút chệch choạc ngắn ngủi ở cuối set đầu.

Sabalenka giữ phong độ ổn định

Sabalenka đã thắng tới 5 game liên tiếp để mở màn trận đấu, nhanh chóng bóp nghẹt mọi hy vọng tạo bất ngờ của đối thủ. Sau hai vòng, cô mới chỉ để thua vỏn vẹn 9 game, một con số cho thấy sự áp đảo tuyệt đối.

Đang hướng tới danh hiệu Australian Open thứ ba trong vòng bốn năm, Sabalenka không giấu tham vọng sửa sai sau thất bại ở trận chung kết năm ngoái. Sự kết hợp giữa sức mạnh, khả năng giao bóng và tâm lý thi đấu ngày càng chín muồi khiến tay vợt Belarus trở thành “bức tường” cực khó vượt qua tại Melbourne năm nay.

Trận thắng vừa qua, Sabalenka đạt 25 trận thắng Grand Slam với tư cách số 1 WTA chỉ sau 28 trận, nhanh thứ ba kể từ năm 2000, sau Serena Williams và Iga Swiatek.

Các kỷ lục & cột mốc đáng chú ý tại Australian Open 2026 sau ngày đấu 21/1

2: Trận Alcaraz - Corentin Moutet sẽ là lần thứ hai trong lịch sử Grand Slam chứng kiến cuộc đối đầu giữa hạt giống số 1 và số 32 (kể từ khi áp dụng 32 hạt giống).

91: Daniil Medvedev trở thành tay vợt có số trận thắng Grand Slam nhiều thứ tư kể từ năm 2016 (91 trận), chỉ sau Djokovic, Nadal và Zverev.

14: Coco Gauff giữ thành tích toàn thắng vòng 2 Grand Slam đơn nữ kể từ năm 2022 (14-0), sánh vai Sabalenka, Swiatek và Svitolina.

13/14: Andrey Rublev vào vòng 3 ở 13/14 Grand Slam sân cứng gần nhất.

17: Alejandro Davidovich Fokina là tay vợt thi đấu nhiều trận 5 set nhất tại Grand Slam kể từ năm 2020.

3: Tommy Paul lần thứ ba trong sự nghiệp thắng trọn 6 set đầu tiên tại một giải Grand Slam.