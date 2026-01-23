Kết quả tennis Alcaraz - Moutet: Tốc hành 3 set (Australian Open)
(Tin thể thao - Tin Tennis) Hạt giống số một, Carlos Alcaraz tiếp tục con đường tìm kiếm danh hiệu Grand Slam tiếp theo.
Carlos Alcaraz đối đầu với Corentin Moutet ở vòng 3 của Australian Open. Trước đó, tay vợt người Tây Ban Nha vượt qua Adam Walton và Yannick Hanfmann với cùng tỉ số 3-0 nhưng luôn có một set cần tới loạt tie-break. Tuy nhiên, Alcaraz khởi đầu rất tốt trước Moutet.
Carlos Alcaraz
Tay vợt người Tây Ban Nha đoạt break ngay ở game đầu tiên của trận đấu. Những game được cầm giao bóng, Alcaraz cũng nhanh chóng kết thúc. Game 5, hạt giống số 1 có thêm một điểm break qua đó kết thúc set 1 với tỉ số 6-2.
Sang set 2, Alcaraz tiếp tục duy trì sự tập trung để thắng 6-4. Bước vào set 3, tay vợt TBN tăng tốc và không cho đối thủ nhiều cơ hội phản kháng. Kết quả Alcaraz thắng dễ 6-1 và khép lại trận đấu với thắng lợi 3-0 chung cuộc.
(Vòng 2) Chạm trán tay vợt nước chủ nhà Australia, Jannik Sinner gặp đôi chút khó khăn trong set 2.
