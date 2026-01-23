Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
learner-vs-nuno
Australian Open
Learner Tien 3
Nuno Borges 0
daniil-vs-fabian
Australian Open
Daniil Medvedev 3
Fabian Marozsan 2
aryna-vs-anastasia
Australian Open
Aryna Sabalenka 2
Anastasia Potapova 0
carlos-vs-corentin
Australian Open
Carlos Alcaraz 3
Corentin Moutet 0
coco-vs-hailey
Australian Open
Coco Gauff 1
Hailey Baptiste 1
francisco-vs-andrey
Australian Open
Francisco Cerundolo -
Andrey Rublev -
alexander-vs-cameron
Australian Open
Alexander Zverev -
Cameron Norrie -
frances-vs-alex
Australian Open
Frances Tiafoe -
Alex De Minaur -
elena-gabriela-vs-mirra
Australian Open
Elena-Gabriela Ruse -
Mirra Andreeva -

Kết quả tennis Alcaraz - Moutet: Tốc hành 3 set (Australian Open)

Sự kiện: Australian Open 2026 Carlos Alcaraz

(Tin thể thao - Tin Tennis) Hạt giống số một, Carlos Alcaraz tiếp tục con đường tìm kiếm danh hiệu Grand Slam tiếp theo.

  

Carlos Alcaraz đối đầu với Corentin Moutet ở vòng 3 của Australian Open. Trước đó, tay vợt người Tây Ban Nha vượt qua Adam Walton và Yannick Hanfmann với cùng tỉ số 3-0 nhưng luôn có một set cần tới loạt tie-break. Tuy nhiên, Alcaraz khởi đầu rất tốt trước Moutet.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

Tay vợt người Tây Ban Nha đoạt break ngay ở game đầu tiên của trận đấu. Những game được cầm giao bóng, Alcaraz cũng nhanh chóng kết thúc. Game 5, hạt giống số 1 có thêm một điểm break qua đó kết thúc set 1 với tỉ số 6-2.

Sang set 2, Alcaraz tiếp tục duy trì sự tập trung để thắng 6-4. Bước vào set 3, tay vợt TBN tăng tốc và không cho đối thủ nhiều cơ hội phản kháng. Kết quả Alcaraz thắng dễ 6-1 và khép lại trận đấu với thắng lợi 3-0 chung cuộc.

