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Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Indonesia: Gặp lại đối thủ khó chịu (SEA V.Cup)

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy

(19h, 1/8, chặng 1 SEA V.Cup 2026) Indonesia đã từng gây khó khăn đáng kể cho ĐT Việt Nam ở AVC Cup 2026.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Indonesia: Gặp lại đối thủ khó chịu (SEA V.Cup) - 1
Việt Nam
Indonesia
Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Indonesia: Gặp lại đối thủ khó chịu (SEA V.Cup) - 1
Lịch thi đấu

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA V.Cup bằng chiến thắng trước Philippines với tỷ số 29-27, 25-17, 20-25 và 25-19. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục thể hiện bản lĩnh của người đội trưởng khi là cái tên ghi nhiều điểm nhất trận đấu dù không xuất hiện quá nhiều ở trên sân.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tại SEA V Cup năm nay là Indonesia. Đây chắc chắn sẽ là thử thách khó nhằn cho các cô gái Việt Nam khi Indonesia vừa thể hiện sự khó chịu trước Thái Lan ở trận ra quân và trước đó tại AVC Cup 2026, Indonesia từng buộc Việt Nam phải bước vào set 5 đầy căng thẳng.

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Indonesia - Việt Nam 03.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Indonesia
Việt Nam
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Trước 20:30 ngày 03/08
Thể lệ
Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Philippines: Thanh Thúy - Bích Thủy tỏa sáng, 4 set đỉnh cao (SEA V.Cup)
Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Philippines: Thanh Thúy - Bích Thủy tỏa sáng, 4 set đỉnh cao (SEA V.Cup)

(Tin thể thao - Tin bóng chuyền) ĐT Việt Nam bắt đầu hành trình SEA V.Cup 2026 với quyết tâm lớn. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho thấy sự...

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/08/2026 12:50 PM (GMT+7)
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