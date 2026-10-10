Trực tiếp bóng đá Chelsea - Bournemouth: Chờ chủ nhà giải hạn (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 10/10 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Bournemouth (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Bournemouth Bournemouth Điểm Sanchez Colwill Lacroix Fofana Hato James Lavia Neto Rogers Palmer Pedro Điểm Petrovic Smith Hill Silva Truffert Adams Cook Rayam Christie Tavernier Evanilson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Bournemouth Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, Colwill, Lacroix, Fofana, Hato, James, Lavia, Neto, Rogers, Palmer, Pedro Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Cook, Rayam, Christie, Tavernier, Evanilson

Chelsea: Hàng thủ là nỗi lo lớn

Chelsea chưa thể cải thiện tình hình dù bổ nhiệm Xabi Alonso và tiếp tục mạnh tay chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thất bại 0-3 trước Brentford khiến đội bóng thành London bước vào kỳ nghỉ quốc tế ở vị trí thứ 10 trên BXH Ngoại hạng Anh.

Vấn đề lớn nhất của "The Blues" nằm ở hàng phòng ngự. Họ đã để thủng lưới 12 bàn, nhiều nhất giải đấu, đồng thời đối diện nguy cơ trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử Ngoại hạng Anh nhận ít nhất 2 bàn thua ở cả 6 trận mở màn của một mùa giải.

Dù vậy, việc trở lại Stamford Bridge có thể mang đến hy vọng cho Chelsea. Đội bóng này vẫn bất bại trong 4 trận đấu chính thức trên sân nhà ở mùa giải hiện tại, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, đồng thời ghi được 14 bàn thắng. Đây là cơ sở để thầy trò Xabi Alonso hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Bournemouth.

Bournemouth: Khát chiến thắng sau 5 vòng đấu

Bournemouth cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chưa thắng trận nào sau 5 vòng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, với 3 trận hòa và 2 thất bại. Đáng chú ý, họ đã dẫn trước ở 4 trong số những trận đấu đó nhưng vẫn không thể giành chiến thắng.

HLV Marco Rose sẽ hy vọng Bournemouth sớm cải thiện phong độ, nhất là khi đội bóng còn phải phân sức cho đấu trường châu Âu trong mùa giải năm nay. Tiền lệ ở mùa 2023/24 có thể mang đến sự lạc quan, khi Bournemouth từng không thắng trong 5 trận mở màn nhưng sau đó cán đích ở vị trí thứ 12 dưới sự dẫn dắt của Andoni Iraola.

Phong độ sân khách là điểm tựa đáng chú ý của Bournemouth. Trong năm 2026, họ giành được 20 điểm sau 11 trận sân khách tại Ngoại hạng Anh, với 5 chiến thắng, 5 trận hòa và 1 thất bại. Ngoài ra, Bournemouth chỉ thua 1 trong 13 trận gần nhất tại giải đấu khi thi đấu ở London, bên cạnh 4 chiến thắng và 8 trận hòa.