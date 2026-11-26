Sindarov đã không những không triển khai được ưu thế trong thế trận tàn cuộc Berlin mà còn bị phạt trừ hai phút do yêu cầu hòa không hợp lệ vào cuối ván đấu. Dẫu vậy sự cố không gây ảnh hưởng đáng kể khi hai tay cờ mạnh nhất thế giới đều cùng tuổi 20 nhanh chóng bắt tay nhau với tỷ số chung cuộc ván 1: 0,5-0,5.

Ván một giữa Javokhir Sindarov (Trắng) và đương kim vô địch Gukesh (Đen) diễn ra ngày 24/11/2026 tại Geneva, Thụy Sĩ, đã kết thúc hòa sau 38 nước đi.

Nhưng đây không phải một ván hòa tẻ nhạt để hai kỳ thủ thăm dò nhau mà là ván mở đầu có đủ ba yếu tố rất thú vị: một lựa chọn khai cuộc đầy bất ngờ, một cuộc đấu tâm lý với đồng hồ và một đoạn kết cũng thật bất ngờ, thậm chí có chút hài hước.

Trận đấu hấp dẫn giữa Sindarov và Gukesh.

Khai cuộc: Gukesh chọn bức tường Berlin

Sindarov cầm Trắng mở đầu bằng 1.e4. Gukesh đáp lại 1...e5 và lựa chọn phòng thủ Berlin trong khai cuộc Tây Ban Nha (Ruy Lopez).

Berlin nổi tiếng là một hệ thống phòng thủ cực kỳ chắc chắn. Nó từng được Vladimir Kramnik sử dụng thành công để vô hiệu hóa lối chơi tấn công của Garry Kasparov trong trận tranh chức vô địch thế giới năm 2000 nhưng đã lâu gần như không xuất hiện trong cờ vua đỉnh cao.

Sau những nước trao đổi quân, hai bên đổi Hậu từ rất sớm ở nước thứ 8. Ván cờ bước vào một dạng tàn cuộc không Hậu thường được giới cờ vua gọi là Berlin Wall - Bức tường Berlin. Đó là một thông điệp khá rõ của Gukesh: anh không muốn mạo hiểm ngay trong ván đầu tiên, đặc biệt khi phải cầm Đen trước một đối thủ đang có phong độ rất cao.

Sindarov cũng không vội vàng tìm cách phá vỡ thế trận. Anh chấp nhận đổi Hậu rất sớm (một điều rất hiếm với với kỳ thủ trẻ Uzbek tràn đầy năng lượng với lối đánh tấn công nhanh dữ dội) để chơi một cuộc đấu chiến lược dài hơi.

Kịch tính lớn nhất: Gukesh bị đồng hồ dồn vào chân tường

Đây mới là phần hấp dẫn nhất của ván đấu.

Sau khi hai bên phát triển quân tương đối bình thường, Sindarov bắt đầu tìm cách gây sức ép bằng việc điều chuyển Mã sang cánh Vua, chuẩn bị đẩy các quân Tốt g4 và f4.

Gukesh suy nghĩ rất lâu tìm phương án phòng thủ. Đặc biệt, ở nước 17...Bb4, Gukesh đã suy nghĩ tới 36 phút.

Tình thế lúc ấy Gukesh còn khoảng 28 phút để thực hiện 23 nước tiếp theo trước khi nhận thêm thời gian. Sindarov vẫn còn khoảng 1 giờ 18 phút.

Gukesh suy nghĩ lâu, nhiều lần để tìm phương án phòng thủ.

Khán giả nhìn rõ Sindarov có vẻ rất bình tĩnh. Trong lúc Gukesh suy nghĩ, Sindarov đi lại trong khu vực nghỉ của mình rồi ngồi thư giãn trên ghế duỗi chân lên bàn.

Nhưng một lần nữa, người ta thấy phẩm chất rất đặc trưng của Gukesh: khả năng chịu đựng áp lực và phòng thủ kiên nhẫn. Sau buổi đấu, anh giải thích mình vẫn cảm thấy kiểm soát được thế trận, bởi trong lúc suy nghĩ lâu, anh đã tính trước những nước tiếp theo.

Sindarov bắt đầu tấn công, Gukesh tìm được lối thoát

Sau nước 21...Ke7, Gukesh chỉ còn khoảng 16 phút. Đến nước 23...Nxe5, anh quyết định chấp nhận ăn quân Tốt e5 của Trắng.

Sindarov lập tức tràn lên bằng 24.f4, tiếp theo là 26.f5 và 27.Nxf5+, anh quyết định dùng các quân Tốt mở đường tấn công trực diện Vua Đen.

Gukesh phải tính toán chính xác để không rơi vào thế bị tấn công nguy hiểm, thậm chí thua cờ. Hai bên trao đổi quân, và Gukesh cuối cùng giữ được thế trận cân bằng.

Một chi tiết quan trọng: Sindarov không chỉ muốn lấy lại Tốt, anh muốn tận dụng việc Vua Đen đã phải di chuyển để tạo ra những đường tấn công mới. Nhưng Gukesh đã phòng thủ kiên cường đến phút chót. Nhất là nước 27...Kf6, Gukesh tìm được một vị trí phòng thủ Vua cực kỳ sáng tạo. Sau trận đấu, Sindarov thừa nhận mình đã đánh giá thấp nước đi này. Và cần nói thêm Gukesh đã làm được điều đó trong khi đồng hồ vẫn liên tục gây sức ép.

Sự cố cầu hòa và án phạt 2 phút cho Sindarov

Theo luật giải đấu, hai kỳ thủ không được phép tự thỏa thuận hòa trước nước thứ 40. Ở cuối ván, khi nhận thấy thế cờ lặp lại 3 lần Sindarov đã gọi trọng tài để yêu cầu xử hòa. Tuy nhiên, anh đã đi nước cờ trên bàn rồi mới gọi trọng tài (thay vì phải viết nước đi vào biên bản và gọi trọng tài trước khi thực hiện nước đi đó).

Trọng tài đã từ chối yêu cầu này, trừ Sindarov 2 phút trên đồng hồ và cả hai sau đó phải tiếp tục lặp lại thế trận thêm vài nước nữa trước khi Sindarov thực hiện lại thủ tục đề nghị xử hòa đúng luật để kết thúc ván đấu. Trọng tài cũng đã cộng thêm cho Gukesh 2 phút và trớ trêu là Gukesh vừa trải qua một ván đấu gần như phải chiến đấu với đồng hồ nhưng đến thời điểm ấy anh lại không thực sự cần thêm thời gian nữa!.

Trận đấu kết thúc với kết quả hòa.

Gukesh nhắm mắt và Sindarov rung chân

Ở buổi họp báo sau ván đấu đầu tiên một phóng viên đặt câu hỏi về ngôn ngữ cơ thể của hai kỳ thủ. Trong trận đấu, người ta nhận thấy: Sindarov thường xuyên rung chân. Gukesh thường ngồi nhắm mắt, trông giống như đang thiền định. Liệu đó có phải dấu hiệu của sự căng thẳng?

Gukesh trả lời rằng có thể đó là một chút hồi hộp, nhưng thực ra đây là thói quen của cả hai khi thi đấu ở bất kỳ giải nào. Sindarov bổ sung: "Tôi thấy các kỳ thủ Ấn Độ lúc nào cũng thiền định." Anh nói mình đã gặp Gukesh, Praggnanandhaa và Arjun Erigaisi nhiều lần, và thường thấy họ nhắm mắt như vậy. Sindarov cũng nói việc rung chân là thói quen của anh, không riêng gì trận đấu này.

Một câu hỏi khác liên quan đến điều kiện thi đấu.

Ở trận tranh chức vô địch thế giới trước đây tại Singapore, Gukesh và Ding Liren thi đấu trong một khu vực được ngăn cách bằng kính, thường được gọi là fishbowl. Lần này tại Geneva, FIDE không sử dụng kiểu ngăn cách đó. Khán giả có thể quan sát hai kỳ thủ ở khoảng cách gần hơn.

Gukesh nói rằng thỉnh thoảng có người đi ra, đi vào, sàn nhà phát ra tiếng động, nhưng không có gì quá ảnh hưởng. Anh còn đùa: "Trong chiếc hộp kính, tôi đã quen với việc nhìn thấy thậm chí còn ít người hơn trong phòng, nên có lẽ đây là một sự thay đổi đáng hoan nghênh." Sindarov cũng đồng tình. Anh cho rằng một kỳ thủ chuyên nghiệp phải sẵn sàng thi đấu trong mọi điều kiện và việc có nhiều người trong phòng khiến không khí giải càng trở nên hấp dẫn.