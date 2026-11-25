Sở hữu chiều cao 1m98 cùng khả năng tấn công ấn tượng, Kennedy Martin trở thành tâm điểm của bóng chuyền Mỹ khi được lựa chọn ở vị trí số 1 tại kỳ tuyển quân nhà nghề 2026, đồng thời trở thành VĐV đầu tiên được áp dụng cơ chế đãi ngộ đặc biệt của giải đấu.

Chân dài 1m98 Kennedy Martin gây sốt với tài sắc và đặc quyền về lương chưa từng có

"Chân dài" cao 1m98 khiến đội bóng dành đặc quyền về lương

Tại kỳ tuyển quân Major League Volleyball (MLV) diễn ra tối 23/11 (giờ Mỹ), Kennedy Martin trở thành cái tên được chú ý nhất khi được Los Angeles Thunder lựa chọn ở vị trí số 1 trong số 24 tài năng bóng chuyền đại học gia nhập giải đấu.

Để sở hữu nữ đối chuyền cao 1m98, Los Angeles Thunder thậm chí chấp nhận trao đổi hai lượt tuyển quân, gồm lượt chọn số 2 và số 13, với Vegas Thrill để giành quyền lựa chọn đầu tiên.

Tuy nhiên, điều khiến thương vụ này trở nên đặc biệt hơn cả là chế độ đãi ngộ dành cho Martin. Theo Sports Illustrated, cô là VĐV đầu tiên trong lịch sử MLV được áp dụng cơ chế ngoại lệ quỹ lương dành cho ngôi sao (Marquee Player Exception).

Theo quy định mới được công bố hồi tháng 10/2026, mỗi CLB được phép dành chế độ đãi ngộ đặc biệt cho tối đa hai VĐV, gồm một tân binh xuất sắc và một ngôi sao giàu kinh nghiệm.

Cơ chế này cho phép một phần thu nhập của VĐV không bị tính vào giới hạn quỹ lương thông thường của đội bóng, dù CLB vẫn phải tuân thủ quy định về thuế xa xỉ của giải đấu.

Mức quỹ lương tiêu chuẩn của mỗi đội tại MLV trong mùa giải 2026 là 1,2 triệu USD cho đội hình tối đa 16 VĐV. Với cơ chế mới, Los Angeles Thunder có thêm dư địa tài chính để đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn cho Martin mà không ảnh hưởng quá lớn đến ngân sách dành cho các đồng đội.

Dù mức lương cụ thể chưa được tiết lộ, việc trở thành gương mặt đầu tiên được áp dụng chính sách này cho thấy vị thế đặc biệt của nữ VĐV ngay trước thềm bước vào sân chơi chuyên nghiệp.

Tài sắc của ngôi sao bóng chuyền được săn đón

Không phải ngẫu nhiên Los Angeles Thunder quyết tâm sở hữu Kennedy Martin. Nữ đối chuyền người Mỹ từng có hai năm thi đấu cho Florida trước khi chuyển sang Penn State, liên tục khẳng định vị thế ở sân chơi bóng chuyền đại học.

Ngày 19/11 vừa qua, Martin được vinh danh là VĐV xuất sắc nhất Big Ten 2026 thông qua cuộc bình chọn của 18 HLV trưởng. Cô cũng từng ba lần được Hiệp hội HLV bóng chuyền Mỹ (AVCA) lựa chọn vào các đội hình All-American tiêu biểu toàn quốc.

Tính đến kỳ tuyển quân năm nay, Martin đã có 2.125 pha tấn công ghi điểm trong sự nghiệp bóng chuyền đại học. Cô dẫn đầu Big Ten ở hàng loạt chỉ số tấn công, từ tổng điểm đến số pha tấn công ghi điểm trung bình mỗi set. Major League Volleyball

Bên cạnh chiều cao nổi bật, Martin còn gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin trên sân đấu.

HLV trưởng Los Angeles Thunder, Alisha Childress, đặc biệt đánh giá cao thể hình, hiệu suất tấn công và khả năng tỏa sáng trong những trận đấu lớn của Martin.

Với mùa giải MLV 2027 dự kiến khởi tranh ngày 7/1, nữ đối chuyền cao 1m98 được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt chủ lực của Los Angeles Thunder, đồng thời là một trong những tài năng đáng xem nhất của bóng chuyền nhà nghề Mỹ.