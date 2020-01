Tin thể thao HOT 31/1: Zverev giữ lời tặng hết tiền thưởng Australian Open

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 00:13 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Tay vợt người Đức quyết giữ lời hứa tặng hết tiền thưởng Australian Open nếu đoạt chức vô địch.

Điểm tin THỂ THAO Sự kiện:

Zverev giữ lời tặng hết tiền thưởng Australian Open. Ngay khi giải đấu khởi tranh, tay vợt Đức đã tuyên bố sẽ ủng hộ tất cả số tiền thưởng đến quỹ hỗ trợ các nạn nhân của vụ cháy rừng nếu đoạt chức vô địch:

"Đến lúc này, nó vẫn còn nguyên giá trị. Tôi hy vọng mình có thể thực hiện được điều đó. Nếu tôi vô địch, lời hứa với người dân Australia của tôi sẽ được thực hiện. Tôi biết rõ một điều, người dân Australia đã bị mất nhà cửa trong các vụ cháy rừng đang rất cần tiền. Chúng sẽ giúp họ khắc phục những thiệt hại và đưa cuộc sống tự nhiên cũng như động vật hoang dã trở lại. Số tiền thưởng đó sẽ giúp ích rất nhiều cho họ hơn là đối với tôi".

Zverev

Hé lộ nguyên nhân McGregor không còn "mạnh mồm". Huyền thoại MMA Frankie Edgar chia sẻ về lý do McGregor không còn đấu khẩu như trước đây. "Có vẻ Cerrone không hẳn là một kèo đấu quá khó cho McGregor. Hoặc là do Conor đang phải đối chọi với quá nhiều vấn đề... từ trận thua trước Khabib, đánh người già, và đủ thứ sự cố ở Ireland."

PGA Tour vượt 3 tỷ USD tiền quỹ từ thiện. Với hơn 100 giải đấu trên toàn thế giới, PGA Tour Tour đã huy động được nguồn tài chính khổng lồ từ các sự kiện và hệ thống giải trực thuộc. Theo đó tổng số tiền vận động được từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm đã đạt 3,05 tỷ USD.

Cựu vô địch WBC muốn so tài với Pacquiao. Sau khi hạ được Ivan Redkach, tay đấm Danny Garcia đã cho biết. "Tôi cảm thấy tôi đã chiến thắng một cách dễ dàng. Tôi muốn săn cú Knockout nhưng không được, chuyện là thế thôi. Giờ đây tôi sẽ nhắm đến điều to lớn hơn. Có lẽ phần thi đấu này sẽ giúp tôi được so găng với Manny Pacquiao hoặc ai đó”.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-31/1-zverev-giu-loitang-het-tien-thuong-australian-o...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-31/1-zverev-giu-loitang-het-tien-thuong-australian-open-c9a754715.html