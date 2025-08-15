Alexander Isak đang phải đối mặt với án phạt từ Newcastle giữa lúc mùa giải mới của Premier League sẽ khai mạc vào cuối tuần này. Newcastle trừng phạt Isak khi căng thẳng giữa hai bên lên cao vì tiền đạo người Thụy Điển này đang cố gắng chuyển đến Liverpool.

Dự kiến, Newcastle trừng phạt Isak bằng một khoản tiền phạt nếu anh vắng mặt trong trận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh. Tuyển thủ Thụy Điển này bị phạt vì việc anh từ chối ra sân cho Chích Chòe trong trận đấu với Aston Villa cuối tuần này.

Isak đang muốn chuyển đến Liverpool và đã không tập luyện cùng đội một của HLV Eddie Howe kể từ chuyến du đấu trước mùa giải tại châu Á. Tiền đạo ngôi sao của Newscatle đã tập luyện riêng sau khi giúp Newcastle giành quyền tham dự Champions League với vị trí thứ 5 Premier League mùa trước.

Liverpool đã chứng kiến lời đề nghị đầu tiên hỏi mua Isak bị Newcastle từ chối. Lập trường ban đầu của Newcastle là Isak không phải để bán. Và Liverpool sẽ không quay lại đàm phán trừ khi Newcastle thay đổi ý định.

Newcastle trừng phạt Isak vì tiền đạo này nổi loạn muốn đến Liverpool. ẢNH: EPA

Nhưng Isak vẫn chưa từ bỏ ý định ra đi, anh tuyên bố sẽ không chơi cho Newcastle lần nào nữa, bất kể tình hình ra sao cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9. Và chính lập trường này có thể khiến cầu thủ 25 tuổi phải chịu sự trừng phạt.

Cựu ngôi sao Real Sociedad vẫn tiếp tục nhận mức lương 140.000 bảng Anh/tuần bất chấp căng thẳng leo thang với Newcastle. Đến lúc này, chưa có khoản tiền phạt nào được đưa ra mặc dù Newcastle đã tuyên bố sẽ không thi đấu cho Newcastle nữa.

Mail Online (Anh) đưa tin, lập trường của Newcastle sẽ thay đổi nếu Isak vắng mặt trong một trận đấu chính thức và hình thức kỷ luật sẽ được áp dụng. Lập trường của Isak cũng kiên định không kém, với việc anh lo ngại nếu nhượng bộ Newcastle sẽ dập tắt mọi triển vọng được chuyển nhượng của anh.

Bất chấp việc Newcastle đang tiến gần tới việc ký hợp đồng với Yoane Wisse, đội chủ sân St James' Park vẫn chưa tìm được người thay thế phù hợp cho chân sút chủ lực Isak. HLV Howe của Newcastle tiết lộ tình hình hiện tại đã làm gián đoạn quá trình chuẩn bị trước mùa giải của đội mình.

"Tôi nghĩ tinh thần chắc chắn đã bị ảnh hưởng ngay từ đầu mùa giải", HLV Howe của Newcastle nói, "Tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó, nó luôn tồn tại. Khi bạn có một cầu thủ giỏi như vậy mà lại không phải là thành viên của đội, các cầu thủ khác sẽ khó có thể hiểu hết được điều đó, cũng như không biết chuyện gì đang xảy ra và phải phản ứng thế nào.

Nhưng theo thời gian, mọi người đã chấp nhận rằng đây là đội hình và chúng tôi phải tận dụng tối đa tình hình. Đó luôn là suy nghĩ của tôi. Dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, bạn cũng phải tìm ra cách giải quyết và bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn có thể kiểm soát. Chúng tôi đã tiến bộ và tôi phải nói rằng bầu không khí của đội rất tốt trong vài tuần qua".