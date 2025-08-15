Newcastle trừng phạt Isak

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Newcastle trừng phạt Isak

Sự kiện: Newcastle United Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Newcastle trừng phạt Isak khi vụ chuyển nhượng bom tấn của Liverpool trở nên tồi tệ.

Alexander Isak đang phải đối mặt với án phạt từ Newcastle giữa lúc mùa giải mới của Premier League sẽ khai mạc vào cuối tuần này. Newcastle trừng phạt Isak khi căng thẳng giữa hai bên lên cao vì tiền đạo người Thụy Điển này đang cố gắng chuyển đến Liverpool.

Dự kiến, Newcastle trừng phạt Isak bằng một khoản tiền phạt nếu anh vắng mặt trong trận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh. Tuyển thủ Thụy Điển này bị phạt vì việc anh từ chối ra sân cho Chích Chòe trong trận đấu với Aston Villa cuối tuần này.

Isak đang muốn chuyển đến Liverpool và đã không tập luyện cùng đội một của HLV Eddie Howe kể từ chuyến du đấu trước mùa giải tại châu Á. Tiền đạo ngôi sao của Newscatle đã tập luyện riêng sau khi giúp Newcastle giành quyền tham dự Champions League với vị trí thứ 5 Premier League mùa trước.

Liverpool đã chứng kiến lời đề nghị đầu tiên hỏi mua Isak bị Newcastle từ chối. Lập trường ban đầu của Newcastle là Isak không phải để bán. Và Liverpool sẽ không quay lại đàm phán trừ khi Newcastle thay đổi ý định.

Newcastle trừng phạt Isak vì tiền đạo này nổi loạn muốn đến Liverpool. ẢNH: EPA

Newcastle trừng phạt Isak vì tiền đạo này nổi loạn muốn đến Liverpool. ẢNH: EPA

Nhưng Isak vẫn chưa từ bỏ ý định ra đi, anh tuyên bố sẽ không chơi cho Newcastle lần nào nữa, bất kể tình hình ra sao cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9. Và chính lập trường này có thể khiến cầu thủ 25 tuổi phải chịu sự trừng phạt.

Cựu ngôi sao Real Sociedad vẫn tiếp tục nhận mức lương 140.000 bảng Anh/tuần bất chấp căng thẳng leo thang với Newcastle. Đến lúc này, chưa có khoản tiền phạt nào được đưa ra mặc dù Newcastle đã tuyên bố sẽ không thi đấu cho Newcastle nữa.

Mail Online (Anh) đưa tin, lập trường của Newcastle sẽ thay đổi nếu Isak vắng mặt trong một trận đấu chính thức và hình thức kỷ luật sẽ được áp dụng. Lập trường của Isak cũng kiên định không kém, với việc anh lo ngại nếu nhượng bộ Newcastle sẽ dập tắt mọi triển vọng được chuyển nhượng của anh.

Bất chấp việc Newcastle đang tiến gần tới việc ký hợp đồng với Yoane Wisse, đội chủ sân St James' Park vẫn chưa tìm được người thay thế phù hợp cho chân sút chủ lực Isak. HLV Howe của Newcastle tiết lộ tình hình hiện tại đã làm gián đoạn quá trình chuẩn bị trước mùa giải của đội mình.

Newcastle trừng phạt Isak nếu ngôi sao này không trở lại đội hình. ẢNH: EPA

Newcastle trừng phạt Isak nếu ngôi sao này không trở lại đội hình. ẢNH: EPA

"Tôi nghĩ tinh thần chắc chắn đã bị ảnh hưởng ngay từ đầu mùa giải", HLV Howe của Newcastle nói, "Tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó, nó luôn tồn tại. Khi bạn có một cầu thủ giỏi như vậy mà lại không phải là thành viên của đội, các cầu thủ khác sẽ khó có thể hiểu hết được điều đó, cũng như không biết chuyện gì đang xảy ra và phải phản ứng thế nào.

Nhưng theo thời gian, mọi người đã chấp nhận rằng đây là đội hình và chúng tôi phải tận dụng tối đa tình hình. Đó luôn là suy nghĩ của tôi. Dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, bạn cũng phải tìm ra cách giải quyết và bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn có thể kiểm soát. Chúng tôi đã tiến bộ và tôi phải nói rằng bầu không khí của đội rất tốt trong vài tuần qua".

Liverpool thua đau ở siêu cúp Anh: Gấp rút đón Isak & 2 sao phòng ngự
Liverpool thua đau ở siêu cúp Anh: Gấp rút đón Isak & 2 sao phòng ngự

Liverpool vừa trải qua cú trượt chân đau đớn tại Siêu cúp Anh, phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng nơi hàng thủ. Từ việc đẩy nhanh đàm phán đưa về...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PHẠM QUANG ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2025 12:25 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Newcastle United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN