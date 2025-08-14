Hé lộ lý do VĐV và U21 Việt Nam nhận án phạt nặng ở giải thế giới

Đề nghị FIVB đưa ra lý do xử phạt

Vụ việc liên quan tới tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam gây sự chú ý đặc biệt của dư luận, cả trong nước và khu vực Đông Nam Á. Trong 2 ngày qua, rất nhiều ý kiến trái chiều được các bên đưa ra, nhưng chỉ khi FIVB có thông báo chính thức, lúc ấy VĐV và đội U21 Việt Nam mới biết rõ nguyên do bị xử phạt.

Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết, ngày 13/8, VFV có văn bản gửi FIVB với mong muốn tổ chức này sớm thông báo lý do cụ thể khi đưa ra án phạt rất nặng với một VĐV cũng như tuyển U21 Việt Nam tại giải U21 vô địch thế giới 2025.

FIVB không giải thích về án phạt của mình với VĐV và U21 Việt Nam.

"VFV cùng đội U21 Việt Nam rất bất ngờ với án phạt. Chúng ta không làm gì sai và đều đảm bảo các yêu cầu của BTC. Vấn đề vi phạm ở góc độ của VĐV hay Liên đoàn thì chúng tôi vẫn đang trao đổi với FIVB, đồng thời khẳng định mình luôn tuân thủ các quy định của giải đấu.

Chúng tôi đề nghị FIVB làm rõ những quy định được đưa ra trong thông báo của án phạt, để đảm bảo quyền lợi cho VĐV, đảm bảo cho uy tín của VFV. Hiện tại VFV đang phối hợp với các cơ quan chức năng, có văn bản chính thức gửi FIVB", ông Lê Trí Trường cho biết.

Trước đó, sau khi đưa ra những án phạt, FIVB khẳng định khi giải đấu đang diễn ra, tổ chức này không cung cấp bất cứ thông tin nào, đồng thời trong thời gian tới LĐBC Việt Nam và VĐV bị loại khỏi giải sẽ được mời cung cấp quan điểm bằng văn bản.

Có vấn đề về giấy khai sinh của VĐV?

"Trong thời gian đang diễn ra giải đấu, BTC giải có gửi yêu cầu bằng văn bản tới VFV về việc kiểm tra 3 VĐV của Việt Nam liên quan tới hồ sơ và một số vấn đề cá nhân. Ngoài ra, BTC cũng yêu cầu VFV cung cấp giấy khai sinh của các VĐV. Ngay lập tức chúng tôi liên hệ với gia đình và địa phương để gửi đầy đủ hồ sơ các VĐV tới BTC.

Các VĐV đều có đầy đủ giấy tờ theo quy định của BTC giải.

Thậm chí phía BTC còn yêu cầu kiểm tra các giấy giai sinh bản gốc. VFV sau khi dịch thuật những giấy tờ này cũng đã gửi tới BTC. Hai bên trao đổi qua lại thì xảy ra một số vấn đề của 2 VĐV, đó là ngày làm giấy khai sinh có sự khác biệt, có VĐV sau khi sinh 1 năm mới làm giấy khai sinh, có VĐV lại 2 năm.

Chúng tôi có giải thích với BTC về cơ bản các thông tin giấy khai sinh là đảm bảo, tuy nhiên BTC vẫn không cho phép 2 VĐV của Việt Nam thi đấu. LĐBC Việt Nam có ý kiến về việc này. Đến tối 12/8, FIVB bất ngờ ra thông báo chính thức về các án phạt với VĐV cũng như U21 Việt Nam, dù tất cả các giấy tờ của VĐV đều đảm bảo đúng quy định", ông Lê Trí Trường cho biết.

"VFV cũng như đội U21 đều tuân thủ các quy định về giấy tờ. Ở cuộc họp kỹ thuật trước giải không ai có ý kiến gì. Nhưng sau khi chuẩn bị kết thúc vòng bảng thì lại nhận được thông báo kiểm tra, rà soát từ BTC. Đặc biệt việc kiểm tra liên quan tới cá nhân thì tôi chưa bao giờ thấy từ trước tới nay. Việc U21 Việt Nam bị hủy bỏ kết quả là điều rất đáng tiếc và thiệt thòi cho VĐV", Tổng thư ký VFV khẳng định.

U21 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước Ai Cập sau khi gặp sự cố.

Với việc bị xử thua 4 trận, U21 Việt Nam xếp cuối bảng A, không lọt vào vòng 16 đội. Đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh gặp Ai Cập ở trận tranh hạng 17-24. Dù vừa trải qua cú sốc lớn nhưng các cô gái Việt Nam vẫn xuất sắc giành chiến thắng 3-1, qua đó tranh hạng 17-20 với Chile ở trận đấu cuối cùng của giải đấu.

"Với góc độ thế nào, đội tuyển U21 Việt Nam vẫn phải thi đấu. Sau khi xảy ra vụ việc, VFV có trao đổi với Ban huấn luyện đội tuyển để các VĐV không dao động, thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo", ông Lê Trí Trường nói.