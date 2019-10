Tin thể thao HOT 10/10: Medvedev chưa quên trận thua Nadal

Thứ Năm, ngày 10/10/2019 00:11 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Thất bại trong trận chung kết Mỹ Mở rộng 2019 trước Nadal khiến Medvedev không thể nào quên.

Medvedev chưa thể quên trận chung kết với Nadal. Tay vợt Daniil Medvedev thừa nhận trận chung kết Mỹ Mở rộng 2019 với Rafael Nadal vẫn để lại vết hằn trong tâm trí anh. "Trước Mỹ Mở rộng năm nay, tôi chưa từng lọt đến tứ kết Grand Slam", Medvedev chia sẻ với Tennis World. "Vậy nên, vào đến chung kết và chơi trận đấu năm set với Rafael Nadal là điều không thể nào quên. Đến giờ, trận đấu đó vẫn hằn in trong thể xác và tâm trí tôi".

Medvedev chụp chung với Nadal trước trận chung kết

Võ sĩ tử vong 3 ngày sau khi thua trận đấu MMA. Ngày 5/10 vừa qua, võ sĩ người Uzbekistan Bekzod Nurmatov đã kết thúc trận đấu của mình tại sự kiện Absolute Championships of Akhmat (AKA) tại Chechnya với kết quả thua. Chưa dừng lại ở đó, bi kịch xảy đến với tay đấm mới 27 tuổi khi anh bỗng nhiên bị một cơn đột quỵ và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Nurmatov đã rơi vào trạng thái hôn mê sau và qua đời 3 ngày sau đó.

Bi Nguyễn sẽ đối đầu Stamp Fairtex. Tại nhà thi đấu Mall of Asia Arena, Manila vào ngày 8/11, những võ sĩ xuất sắc nhất, bao gồm nữ võ sĩ gốc Việt Bi Nguyễn và đối thủ tiếp theo của cô, nhà vô địch hai thể thức Kickboxing và Muay Thai Stamp Fairtex, sẽ có mặt tại sự kiện ONE: MASTERS OF FATE. Sở hữu kỹ thuật Muay Thai tuyệt vời, Bi “Killer Bee” Nguyễn là một trong những võ sĩ hiếm hoi của ONE có thể thi đấu ở cả hai mặt trận ONE Super Series và ONE Championship.

Koepka và Johnson hẹn tái ngộ ở Saudi International. Golfer số một Brooks Koepka và số ba thế giới Dustin Johsnon cam kết dự giải đấu gây tranh cãi Saudi International vào tháng 1/2020. Trong thông cáo mới công bố, Johnson cho biết: "Tôi thực sự thích chuyến du đấu ở Saudi Arabia. Lối chơi của tôi hợp với mặt sân Royal Greens Golf & Country Club. Tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp nơi ấy và háo hức trước hành trình bảo vệ danh hiệu của mình sắp tới".