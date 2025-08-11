Barcelona bảo vệ danh hiệu La Liga: Nỗi lo "xuống dốc mùa thứ 2" của Flick

💪 Sự chuẩn bị đã gần xong

Barcelona sẽ mở đầu mùa giải 2025/26 với trận gặp Mallorca trên sân khách ở vòng 1 La Liga (0h30, 17/8). Nhìn chung, lúc này HLV Hansi Flick đã có trong tay lực lượng gần như đầy đủ. Vẫn còn nhiều lo lắng về việc đăng ký Joan Garcia và Marcus Rashford, nhưng sau khi thủ môn Ter Stegen chịu nhượng bộ, Barca sẽ sớm hoàn tất thủ tục cho cả hai cầu thủ này.

Barcelona đang có lực lượng rất mạnh, đều ở mọi tuyến và nhiều cầu thủ đá được nhiều vị trí

Dù vậy, Flick cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng cho cả hai vị trí của những tân binh, bởi ông góp phần tạo nên sự đa dạng trong đội hình. Barca có nhiều cầu thủ có thể chơi ở 2–3 vị trí trên sân và Flick không ngần ngại xoay chuyển vai trò của học trò trong phần lớn mùa trước. Ferran Torres, Fermin Lopez, Eric Garcia, Gerard Martin và Marc Casado đều từng được sử dụng ở vị trí trái sở trường và vẫn thi đấu khá tốt.

Trường hợp của Joan Garcia và Rashford do đó chưa đáng lo. Nếu Joan Garcia chưa được đăng ký, lão tướng Szczesny đã sẵn sàng thay thế. Còn nếu Rashford chưa được “bật đèn xanh”, Raphinha sẽ tiếp tục đá dạt trái như phần lớn mùa trước.

Mùa này, thách thức từ Real Madrid dự kiến sẽ khó khăn hơn, do Real đã tăng cường lực lượng, còn Kylian Mbappe đã trải qua một mùa giải làm quen ở bến đỗ mới. Xabi Alonso có phong cách dẫn dắt khác hẳn Carlo Ancelotti. “Carletto” dễ tính và chiều chuộng các ngôi sao, không gò họ vào một đội hình quá nặng tính cấu trúc; trong khi Alonso yêu cầu cầu thủ phải chơi có tính toán, bám sơ đồ và không thả lỏng với bất kỳ ngôi sao lớn nào.

🕰️ Mối lo quá khứ

Tuy nhiên, một thách thức lớn cho Barca lại đến từ chính HLV Hansi Flick. Ông được xem là nhà cầm quân xuất sắc với tư duy lối chơi đã thể hiện rõ từ thời còn ở Bayern Munich, nhưng cũng tại Bayern, ông từng bộc lộ “hội chứng mùa thứ hai”.

Flick rời Bayern Munich năm 2021 với thêm 1 danh hiệu Bundesliga, nhưng Bayern của ông thủng lưới nhiều nhất trong 1 thập kỷ

Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Bayern. Khi dẫn dắt CLB Victoria Bammental ở giải hạng 5 Đức mùa 1996/97, Flick giúp đội thoát cảnh trụ hạng và về đích thứ 11. Nhưng sang mùa kế tiếp, Bammental rơi xuống hạng 6 và đến nay vẫn chưa trở lại.

Hoffenheim là điểm đến tiếp theo của Flick từ mùa 2000/01. Lần này, ông đưa đội bóng làng vô địch giải hạng 4 để thăng lên hạng 3. Hiện tượng mùa thứ hai không lặp lại: Hoffenheim về thứ 13 ở hạng đấu mới, rồi tiếp tục đứng thứ 5 (hai mùa liên tiếp) và thứ 7 trong các mùa sau đó dưới thời Flick.

Rời Hoffenheim, Flick làm trợ lý cho Joachim Löw ở ĐT Đức cho đến mùa 2019/20. Bayern Munich sau đó mời ông về và giành cú ăn ba lịch sử. Tuy nhiên, ở mùa 2020/21, dù Bayern vẫn vô địch Bundesliga, họ thủng lưới nhiều nhất trong vòng một thập kỷ, chủ yếu sống nhờ phong độ ghi bàn của Lewandowski.

Hiện tượng “mùa thứ hai” cũng áp dụng cho ĐT Đức. Flick giúp “Die Mannschaft” toàn thắng 7 trận vòng loại World Cup 2022, nhưng tại vòng chung kết, đội bị loại ngay từ vòng bảng. Đức tiếp tục thất bại ở UEFA Nations League, trước khi trận thua Nhật Bản chấm dứt triều đại của ông.

🔁 Đối phó với sự thay đổi

Liệu hiện tượng này có lặp lại ở Barcelona? Rất có thể, bởi mùa này Barca đã chia tay Inigo Martinez, một trung vệ quan trọng trong hệ thống phòng ngự. Inigo có khả năng đọc tình huống và tổ chức bẫy việt vị rất tốt, nên Pau Cubarsi giờ sẽ phải đá cặp với một cầu thủ kém hơn trong tổ chức.

Hansi Flick sẽ có chiêu bài mới nào trong mùa giải mới?

Hơn nữa, lối chơi của Barca dưới thời Flick đã được các đội La Liga nghiên cứu kỹ, và sớm muộn họ cũng tìm ra cách hóa giải. Mùa trước, Barca nhiều lần lấy công bù thủ; nhưng mùa này, khi hàng thủ mất trụ cột, điều đó chưa chắc tái diễn.

Phong độ của Barca mùa trước cũng sa sút khi Lamine Yamal vắng mặt. Nếu Yamal chấn thương, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, Lewandowski sẽ dần bị đẩy khỏi đội hình xuất phát để Dani Olmo thay vị trí đá cắm, nên việc thích nghi với lối chơi mới sẽ cần thời gian.